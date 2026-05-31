Люди, рожденные в эти месяцы, призваны разрушить родовое проклятие

Возможно, вы выросли с родителями, которых обидели их родители, и которые, в свою очередь, не знали ничего лучше, чем передать вам токсичные представления о красоте. Или же вы мать или отец, которые хотят избежать привития определенных страхов своему ребенку, с которыми ваши родители воспитали вас.

Но для некоторых людей, особенно тех, кто появился на свет в определенные месяцы, вся их жизнь является миссией по разрыву родовых проклятий и преодолению комплексов, которые передаются из поколения в поколение, пишет OBOZ.UA.

Март

Независимо от того, родились ли вы в первой половине месяца, когда ваше солнце находится в сочувственных, мечтательных, целительских Рыбах, или во второй половине месяца, когда солнце начинает новый астрологический цикл, в ориентированном на действия, практичном, соревновательном Овне, вы настолько же интуитивны и изобретательны, насколько и целеустремленны. Имея прирожденное воображение и планирование, вы способны настроиться на остановку генерационных циклов. Вы также глубоко сочувствуете тем, кто был до вас, что делает вашу эмпатию суперсилой, которая подпитывает ваш путь к исцелению.

Июль

Рожденные в самом сердце лета, вы появились на свет со своим солнцем либо в заботливом, милом, чувствительном Раке, либо в динамичном, харизматичном, ожесточенном Льве. В свою очередь, вы ориентированы на семью, великодушные, веселые, а также смелые и решительные, чтобы разрушить любые поколения, которые, как вы знаете, могут помешать вам достичь ваших самых смелых мечтаний. Хотя вы имеете большое уважение и любовь к членам семьи, которые были до вас, вы невероятно уверены, что вам суждено идти более счастливым, светлым путем, а это значит, что ничто не помешает вам осуществить его.

Сентябрь

Если вы появились на свет, когда солнце двигалось через Деву, ориентированную на служение, чувствительную, интуитивную, интеллектуальную, или через Весы, стремящиеся к балансу, любящие красоту, дипломатичные, элегантные, вы глубоко заботитесь о том, чтобы принести больше баланса и благополучия в мир. Для вас разрушение общих проклятий является естественным, учитывая, что страсть к самосовершенствованию и ощущение настоящей гармонии в вашем уме, теле и духе вплетены в ваше жизненное предназначение. А учитывая то, насколько вы проницательный коммуникатор и социальная бабочка , вы даже можете помочь братьям и сестрам и друзьям разработать собственные подходы к разрыву генеративных циклов.

Декабрь

Рожденные, когда солнце проходило через огненного, нефильтрованного, общительного Стрельца или трудолюбивого, дисциплинированного, традиционного Козерога , вы стремитесь делать динамичные, даже чрезмерные шаги для достижения своих целей. Как только вы настроитесь на что-то — например, выйти за пределы поколенческих шаблонов, которые сдерживали близких десятилетиями — вы не склонны позволять кому-то или чему-то стоять на вашем пути, учитывая вашу твердую трудовую этику и перспективу "делитесь большими делами или идите домой". Вы будете делиться уроками, которые вы усвоили, и мудростью, которую получили из этого опыта, одновременно наставляя других, кто хочет пойти по вашим стопам.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

