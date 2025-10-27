Люди, рожденные в эти месяцы, почувствуют существенные изменения в своей жизни в конце октября

С приближением конца октября 2025 года космические энергии меняются и смещаются. Эксперты определили три месяца рождения, которые претерпят значительные жизненные изменения и трансформации до конца месяца.

Независимо от того, влияет ли на вас приближение новолуния, ретроградное движение Нептуна или исследовательский характер сезона Скорпиона, астрологи отметили, какие люди переживут настоящую "революцию" в жизни, в зависимости от месяца их рождения и соответствующих знаков зодиака, пишет OBOZ.UA.

Март: проверка реальности

Рожденные в марте – это либо чувствительные Рыбы, которые настроены на эмоциональные подводные течения, либо Овны-пионеры, которые направлены на достижение своих личных целей. В этом месяце они переживут значительные изменения в своем жизненном пути до конца месяца. 22 октября Нептун покинул Овна и вернулся в Рыбы для окончательного транзита через этот водный знак. В ближайшие месяцы, предшествующие началу 2026 года, рожденным в марте нужно будет столкнуться с навязанными собственными силами ограничительными убеждениями, иллюзорными желаниями и принятием желаемого за действительное, препятствующими их духовному росту. До завершения осеннего сезона им следует ожидать знака судьбы.

Октябрь: желание большего

Те, кто родился в октябре, – это либо очаровательные Весы, известные своей способностью устанавливать гармоничные связи, либо Скорпионы-исследователи, обладающие глубоким эмоциональным пониманием. Космос ставит оба эти знака зодиака в центр внимания. Поскольку Венера из тринадцатого дома находится в транзите Весов, а сезон Скорпиона начинается 23 октября, этот месяц поощряет рожденных в октябре людей принять полные сил изменения в своих отношениях. Чтобы найти желаемое удовлетворение, они должны серьезно отнестись к своему личному пути. Важно дать себе разрешение стремиться к большему в жизни. Не стесняйтесь просить о помощи своих близких или сообщать о своих эмоциональных потребностях. В это время преобразований вы, вероятно, получите внимательное внимание, которого ищете, от окружающих.

Ноябрь: усвоение уроков

Ноябрьские дни рождения характеризуются проницательными Скорпионами, которые стремятся к глубокой трансформации, и философскими Стрельцами, которым суждено исследовать жизнь собственными глазами. В течение месяца Марс в Скорпионе усиливает силу тех, кто родился в ноябре, помогая им мудро утверждать свою силу воли. Их уверенность, способности и амбиции позволяют им достигать больших успехов. В конце месяца, 29 октября, коммуникабельная планета Меркурий войдет в Стрельца, что подготовит предпосылки для ее ретроградного движения в этом знаке в ноябре. В это время могут возникнуть возможности поставить под сомнение правду, раскрыть тайны и признать прошлые ошибки, что может быть унизительным. Однако рожденным в ноябре дается шанс исправить свои ошибки и изменить путь до завершения октября.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

