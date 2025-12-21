Люди, рожденные в эти месяцы, почувствуют себя благословенными в 2026 году

Те, кто родился в феврале, июне и сентябре, столкнулись с потрясениями и важными жизненными уроками в 2025 году. Астрологи прогнозируют, что 2026 год принесет облегчение, обновленную надежду и возможности для этих месяцев рождения.

Видео дня

По словам опытных астрологов, люди, рожденные в следующие четыре месяца рождения, могут рассчитывать на то, что преодолеют сложный год и войдут в 2026 год с обновленной перспективой и большими возможностями, пишет OBOZ.UA.

Рожденные в феврале: серьезно относятся к безопасности

Те, кто родился в феврале, известны своим новаторским умом и желанием развиваться. Независимо от того, являются ли они уникальными Водолеями или мечтательными Рыбами, управляемыми стремлением к эмоциональному исцелению, 2025 год стал ключевым для этого месяца рождения. Сатурн, планета дисциплины и кармы, сыграл значительную роль в то время. Как следствие, им пришлось столкнуться с такими темами, как установление границ, уважение к своим ограничениям и усвоение ценных уроков о том, что стоит их времени и энергии. В 2026 году влияние злокачественной планеты ослабляется на них в течение месяца их рождения, позволяя им двигаться вперед.

Рожденные в июне: взлеты и падения

Найти рутину, стабильность и предсказуемость в 2025 году для вас, рожденных в июне, казалось почти невозможным. Независимо от того, вы динамичные Близнецы, любознательные и разговорчивые, или сентиментальные Раки, которые ищут интуитивных, эмоциональных связей, вы почувствовали, что этот год сильно ударил по вам. Как раз когда вы думали, что нашли решение, все снова изменилось. Уран, планета, связанная с рутиной, сыграла значительную роль в вашем году. Хотя вы, вероятно, чувствовали неуверенность относительно постоянно меняющегося характера вашего окружения, сообщества, дружбы и отношений, этот опыт имел целью научить вас силе открытого ума. Рост пришел с осознания правды. Пришло время отпустить устаревшие идеи. Теперь, с наступлением 2026 года, вы готовы принять изменения, ожидающие вас. Хотя Уран продолжает оказывать значительное влияние, вы теперь лучше подготовлены принять трансформационные возможности, появляющиеся на вашем пути.

Рожденные в сентябре: красный свет

Этот год стал кармическим сигналом тревоги для рожденных в сентябре. Независимо от того, вы внимательная Дева или дипломатичные Весы, известные своим обаянием и способностью поддерживать мир, вас поощряли к росту. Вселенная просила вас отпустить то, что вам больше не служит. Однако 2026 год предложит вам другую историю. Вы больше не будете хвататься за соломинку; зато будете чувствовать себя осведомленными и достойными большего. Появятся возможности для роста, и вы будете стремиться к новым впечатлениям. Не уговаривайте себя соглашаться на меньшее — примите расширение, которое уже на подходе.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.