Люди, рожденные в эти месяцы, будто принадлежат к другой эпохе

Случалось ли вам когда-нибудь чувствовать, что вы появились на свет не в тот часовой пояс – или слишком рано, или намного позже, чем вам суждено? Хотя само время может быть более текучим, чем кажется, разные эпохи определяются особыми ценностями, социальными ритмами и способами связи и взаимодействия друг с другом.

О том, какие четыре месяца рождения скорее всего дают ощущение, будто вы родились не в свою эпоху, расскажет OBOZ.UA.

Февраль: жизнь вне линейного времени в мире, управляемом дедлайнами

Ни один другой месяц рождения не имеет такого глубокого опыта "вне времени", как февраль, поскольку его магия живет в области, где времени на самом деле не существует. Энергия Водолея, пронизывающая первую половину этого месяца, связана с прорывом, который происходит, когда зарождается что-то никогда ранее не виданное. Она олицетворяет искру гениальности, которая привлекается к знаниям вне линейного времени.

Если Водолей опережает свое время, то для февральских Рыб времени нет! Этот знак гораздо лучше жил бы в реальности, где графики и дедлайны не были бы такими уж необходимыми.

Май: стремление к глубине и красоте в быстро меняющейся культуре

Май – еще один месяц путешествий во времени, поскольку он объединяет две противоположные силы в зодиакальном колесе: Тельца и Близнецов. Энергия майского Тельца – это взгляд в прошлые эпохи, когда основное внимание уделялось открытию замечательных тактильных даров роскошных тканей, классического искусства и удовольствий медленной жизни. Подумайте о простоте, которая возникает, когда полноценно проживаете каждое мгновение, а не спешите сквозь жизнь. Некоторые майские Тельцы могут испытывать глубокую ностальгию по жизни во времена без технологий и мобильных телефонов.

Близнецы, которых часто воспринимают как знак быстротечности, также являются душой месяца Возрождения. Любые майские Близнецы фантазируют о жизни в те времена, когда происходили глубокие философские обмены как часть масштабного расширения ума.

Сентябрь: управление этикой и изысканностью в современном мире

Сентябрь несет энергию Девы и Весов, двух знаков, олицетворяющих изысканность, этику и баланс. Для них современный мир может казаться слишком суетливым, а порой и абсурдным. Ментальная точность, с которой приходят сентябрьские Девы, может поставить под сомнение многие устоявшиеся процессы. Именно они замечают недостатки и несоответствия современного мира. Энергия Девы – это преданность служению общему благу, характеристика, которая постепенно ухудшается в современном мире.

Восприятие сентябрьских Весов похоже, но гораздо эстетичнее. Эти ценители стиля, класса и атмосферы стремятся ощутить красоту классической античности. Их ощущение элегантности напоминает времена, когда жизнь была более целенаправленной и целенаправленно приятной. Именно поэтому многие из них выбирают карьеру, где они могут украшать пространства, жизнь и впечатления. Сентябрьские Девы и Весы – идеалисты, которые помогают нам помнить, как целенаправленное мышление и жизнь создают пространство для большего порядка и красоты в каждом аспекте нашей жизни.

Перенос древней мудрости в современную эпоху

Грудные дети всегда излучают вневременную энергию древнегреческих интеллектуалов и еще более древних цивилизаций. Эти старые души приносят накопленную мудрость, которая чувствуется запечатленной в их ДНК. Декабрьские Стрельцы могут даже помнить свои длительные путешествия, стремясь вернуться в эпоху великих исследователей. Декабрьские Стрельцы также имеют философский акцент, отражающий времена, когда нации формировались на основе новых ценностей и систем верований.

Декабрьских Козерогов часто считают серьезными благодаря их большим знаниям и способности к самообладанию. Они обладают ноу-хау, что стоит за всем этим, потому что сами его прожили. Ностальгия по возвращению ко времени, когда они сами строили фундамент городов, городков и целых стран, является настоящей для этих душ.

