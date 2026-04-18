Люди, рожденные в эти даты, предпочитают оставаться одинокими: боятся потерять себя

Любовь – это прекрасная вещь. Однако, если она вредит любви к себе, то возникают проблемы. Отношения порой требуют жертв и усилий; однако есть разница между компромиссом и пренебрежением собственными потребностями.

По мнению экспертов-нумерологов и астрологов, люди, рожденные в эти четыре даты рождения, выделяются как наиболее самодостаточные, с сильным чувством самоуважения. Они предпочитают остаться одинокими, чем соглашаться на отношения, которые игнорируют их потребности, часто находя больше удовольствия от жизни, чем те, кто вступает в отношения исключительно из-за страха остаться в одиночестве, пишет OBOZ.UA.

Рожденные 7-го числа

Люди, рожденные 7-го числа любого месяца, склонны к избирательности. Под властью Нептуна, планеты духовного сострадания, они поддерживают повышенную эмпатию, не пренебрегая собой. По мере взросления они учатся больше доверять своей интуиции. Многие люди могут не замечать эмоциональных или духовных признаков дисфункции, с которыми эти личности смело сталкиваются. Благодаря своей интроспективной мудрости они чувствуют себя комфортно, сосредотачиваясь на построении жизни, которая соответствует их ценностям и кажется божественно правильной, даже если это означает действовать самостоятельно.

Рожденные 10-го числа

Те, кто родился 10-го числа, освещенные Солнцем, являются уверенными лидерами и пионерами, которые понимают, что жизнь – это то, что вы из него делаете. Они часто имеют сияющую личность, что позволяет им легко привлекать друзей, семью и любимых для создания поддерживающей сообщества. Однако в вопросах романтики их стандарты выше; они отказываются идти на компромиссы в отношении того, что для них важно. Вместо того, чтобы соглашаться на меньшее, они предпочитают ждать, пока появится правильный человек, гарантируя, что они ставят на первое место собственные ценности и желания.

Рожденные 17-го числа

Управляемые Сатурном, планетой структурированной устойчивости, эти люди живут целостностью. С юных лет они инстинктивно понимают важность взятия на себя ответственности и свободы действий. Они создают жизнь на собственных условиях. Поэтому вполне логично, что они не желают жертвовать своим упорным трудом ради неподходящего человека. Их самый большой страх — потерять контроль над своим жизненным путем. Как результат, они часто довольствуются тем, что остаются одинокими, пока не появится кто-то, кто разделяет их уровень преданности и благоразумия.

Рожденные 18-го числа

Рожденные 18-го числа – это волевые личности, которые отвергают идею о том, что им нужен кто-то другой, чтобы быть целостными. Под властью Марса они осознают свою ценность как лидеры. Вместо того, чтобы ждать разрешения других, они берут на себя инициативу, чтобы достичь своих желаний. Хотя они наслаждаются страстью и романтикой, они также высоко ценят себя. Они не согласятся на кого-то, кто умаляет их яркость; вместо этого они будут ждать, пока найдут кого-то, кто оценит их смелую уверенность.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

