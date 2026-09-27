Люди, родившиеся в эти месяцы, любят безоговорочно: их чувства самые сильные

Некоторые люди любят осторожно, оставляя себе возможность отступить. Другие, напротив, полностью погружаются в отношения без запасного плана.

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По словам астрологов, четыре месяца рождения, скорее всего, связаны с такой всеобъемлющей интенсивностью чувств: февраль, июнь, сентябрь и ноябрь, пишет OBOZ.UA.

Март – любовь с первого взгляда

Независимо от того, являетесь ли вы мечтательными Рыбами или смелыми Овнами, рожденные в марте испытывают любовь еще до того, как могут ее объяснить. Для них нехарактерен длительный осторожный этап испытания отношений. Как только человек или ситуация кажутся им подходящими, они полностью и без колебаний вступают в отношения.

Их любовь основана скорее на инстинкте, чем на стратегии. Окружающие чувствуют их страстную заботу, которая часто вызывает ответные и взаимные чувства.

Июль — полная преданность, даже если её скрывают

Интуитивные Раки и страстные Львы, рождённые в июле, не просто любят — для них избранный человек становится целым миром. Они всё помнят и быстро начинают относиться к важным для них людям как к семье.

Их любовь не приемлет жестких условий. Сначала они могут пытаться сохранить самообладание, но при этом сомнения не мешают им драматично и искренне установить глубокую связь.

Октябрь — чувства, достигающие глубины

Независимо от того, являетесь ли вы дипломатичными Весами или энергичным Скорпионом, рождённые в октябре любят с такой глубиной, которая может удивлять окружающих. Они избегают поверхностных связей и, заинтересовавшись человеком, стремятся познать каждый его внутренний слой, а также быть по-настоящему понятыми.

Любовь рождённых в октябре никогда не бывает случайной. Их энергичность может казаться слишком бурной для более спокойных людей, однако в то же время их магнетизм притягивает окружающих и вызывает желание продолжать общение.

Ноябрь — всё или ничего

Глубокие Скорпионы и философские Стрельцы, рожденные в ноябре, любят со страстным порывом, который может поражать людей, привыкших к более непринужденным отношениям. Как только они впускают кого-то в свою жизнь, между ними не остается места для формальной дистанции.

Они идут до конца, сочетая в отношениях верность и уязвимость, даже если это сопряжено с риском.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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