Люди, родившиеся в эти месяцы, излучают заботливую ауру

Те, кто излучает заботу, обычно не прилагают для этого каких-либо усилий; влияние, которое они оказывают на других, возникает естественным образом.

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Но откуда она берется? С астрологической точки зрения, некоторые месяцы рождения известны своей врождённой теплотой, эмпатией и способностью создавать безопасное пространство для других. Иногда эта забота может принимать форму защиты и даже расширения возможностей, пишет OBOZ.UA.

Июль

Будучи единственным месяцем рождения, который сочетает в себе магические светила – Солнце и Луну, – июль несет в себе энергию, которая одновременно согревает сердце и вдохновляет. Независимо от того, являетесь ли вы июльским Раком или Львом, люди чувствуют материнскую поддержку, когда находятся рядом с вами. Ваша эмпатия дарит им ощущение поддержки, что позволяет им раскрыть свою самую уязвимую сторону. Они чувствуют ласку на уровне души, что позволяет им открыться самым глубоким чувствам, которыми они не могут поделиться ни с кем другим. В других случаях ваша аура оказывает противоположный эффект. Огонь, исходящий от этого месяца рождения, может вдохновить других выражать себя ярко и аутентично.

Март

Благодаря уникальному сочетанию воды и огня, дети, рожденные в марте, вырастают одними из самых заботливых. Этот месяц рождения сочетает сострадательный и понимающий дух Рыб с желанием защитить, которое может быть присуще только Овну. Если вы родились в марте, люди знают, что вы всегда подставите плечо, чтобы поплакать. Независимо от характера ситуации, в которой они находятся, вы не из тех, кто осуждает или принимает чью-то сторону. В этом смысле сочувствие вашего месяца рождения безгранично.

Октябрь

Когда дело доходит до излучения ауры понимания, нет более заботливого месяца, чем октябрь. Сочетая сосредоточенность Весов на отношениях с эмоциональной глубиной Скорпиона, рожденные в октябре часто обращаются к другим в делах сердца. Друзья и даже члены семьи обращаются к вам за советом, когда мир личных отношений становится для них сложным. Справедливые и беспристрастные, вы способны понять обе стороны, естественным образом настраиваясь на то, что является справедливым. Но именно ваша эмоциональная глубина освещает то, что другие не могут или не хотят видеть или чувствовать. Даже не пытаясь, вы помогаете окружающим получить доступ к той части своих чувств, которая раньше была скрыта.

Сентябрь

Те, кто родился в сентябре, заботятся о других тепло и очень заботливо. Сочетая сердечность Весов с интеллектом Девы, сентябрьские дети – это уравновешенные люди, с которыми каждому хочется общаться. С вами весело проводить время в компании, но вы также теплы и надежны, когда жизнь становится серьёзной, особенно когда отношения требуют внимания. Будучи прекрасным слушателем, вы мастер в разрешении конфликтов и поиске беспроигрышных сценариев для всех вовлечённых сторон. Ваша другая, заботливая сторона гораздо практичнее и проявляется в виде интеллектуальной поддержки окружающих. Всякий раз, когда ваши друзья или родные не могут что-то понять, они могут рассчитывать на вашу поддержку.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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