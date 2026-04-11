Люди, которые носят наручные часы в эпоху гаджетов, делают это не просто так, – ученые

Те, кто до сих пор носит часы, кажется, имеют принципиально другие отношения со временем. Не обязательно лучше или хуже, но разительно другие.

Часы были просто часами, пока не появились мобильные телефоны, после чего им было придано гораздо больше атрибутов, не в последнюю очередь способность определять вкус и социальный статус владельца. Но этому есть и более глубинное объяснение, утверждают авторы статьи на Silicon Canals.

Ограничения в пользовании цифровыми медиа

Одно исследование показало, что люди, которые используют аналоговые устройства для измерения времени, такие как наручные часы и будильники, как правило, меньше пользуются своими смартфонами, что свидетельствует о том, что эти устройства могут помочь уменьшить чрезмерное использование цифровых медиа.

Можно избежать "петли отвлечения"

Даже если человек берет телефон, чтобы посмотреть время, он неизбежно сталкивается с сообщениями, уведомлениями или другими стимулами. Это запускает так называемую "петлю отвлечения", когда первоначальная цель теряется, а внимание переключается на новые задачи.

Часы, в отличие от телефона, не создают таких условий. Они ограничивают взаимодействие одной функцией, что позволяет избежать лишних отвлечений и быстрее вернуться к основной деятельности, говорится в публикации.

Сохраняется более чистое восприятие времени

Смартфоны не просто показывают время – они сопровождают его контекстом: новостями, социальными сигналами, рабочими сообщениями. Это меняет восприятие времени, превращая его в часть информационного потока. Наручные часы, наоборот, предоставляют время в "чистом" виде – без дополнительной нагрузки, говорится в материале.

Психологически это помогает воспринимать время как самостоятельный ресурс, а не как побочный элемент цифровой активности.

