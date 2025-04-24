'Люди должны знать о жизни в оккупации': история победительницы конкурса эссе-2024 вошла в Музей 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

16-летней Ксении до сих пор сложно вспоминать о начале вторжения, когда ее всегда теплый и дружеский Херсон за один день стал мрачным, напряженным и отчаянно-сильным. Потом последовали месяцы в оккупации – девушка боялась даже включить вечером свет в своем доме и постоянно чувствовала, что каждая минута может быть последней. Пережитое подтолкнуло Ксению принять участие в Конкурсе эссе, который проводит Фонд Рината Ахметова.

Видео дня

Ее работа в 2024 году заняла первое место, читайте ее по ссылке.

В настоящее время продолжается прием заявок на Всеукраинский конкурс эссе-2025. Тема этого года – "Событие, которое изменило все. Сила помощи". Успейте принять участие в конкурсе и подать свое эссе до 21 мая 2025 через регистрационную форму на сайте Музея. Ссылка здесь.

Победительница прошлогоднего конкурса эссе Ксения считает, что голоса украинцев важны и люди должны больше знать о военных преступлениях российской армии. Девушка упоминает свой личный опыт жизни в оккупации. Тогда все херсонцы узнали, что такое выживать. В городе было крайне тяжело найти любую пищу, каждая "прогулка" превращалась в охоту с непредсказуемыми последствиями.

"Однажды я шла между домами и раздался взрыв. Подумала, что в тот момент, возможно, кто-то умер", – признается Ксения.

В конце концов, ее семья решила эвакуироваться. Отчасти выдохнуть удалось уже в пункте назначения.

"Я увидела флаг Украины и полки в магазинах, заполненные продуктами. А еще людей, которые спокойно ходят по улицам и не беспокоятся о том, где им взять еду и что делать, если встретишь оккупанта", – вспоминает первые впечатления Ксения.

Все это время больше Ксения переживала за отца – он на тот момент жил в деревне, которую тоже захватила русская армия. О его отчаянном бегстве из оккупации на лодке она рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.