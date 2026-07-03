Людей, родившихся в эти месяцы, ждет большая удача в июле 2026 года

Лето обещает захватывающие эмоции, приключения и романтику. Конечно, может быть немного хаоса, но всё это ради приятного времяпрепровождения.

Видео дня

Люди, родившиеся в течение этих четырех месяцев, могут поблагодарить космос за магию и радость, которые принесёт эта пора года, пишет OBOZ.UA.

Февраль

Лето — это время сиять. Люди, рожденные в этом месяце, как правило, более загадочны, учитывая их отстраненную энергию Водолея и неуловимую атмосферу Рыб. Возможно, они провели большую часть 2026 года, прячась, но это лето не будет таким. Хотят они этого или нет, астрология этого лета выводит февраль в центр внимания. Сначала это может быть немного стрессово. Быть замеченным таким количеством людей может казаться пугающим, пока Февраль не вспомнит, что они заслуживают того, чтобы их ценили за свои таланты, достижения и победоносные личности. Их социальные календари предназначены для того, чтобы быть заполненными весёлыми прогулками, дружескими мероприятиями и празднованиями.

Март

Первая половина 2026 года была особенно напряжённой для мартовцев. Мартовские Рыбы заметили, что их духовное путешествие полностью изменило направление, в то время как мартовские Овны чувствовали, что шансы против них. Независимо от знака зодиака, все именинники марта ждали возможности начать это лето. Лето дарит передышку от стресса, ответственности и даже изоляции. Энергия и жизненные силы мартовцев восстанавливаются с наступлением лета. Бремя мира наконец спадает с плеч тех, кто родился в этом месяце. Поскольку обязательств, о которых нужно беспокоиться, стало меньше, у мартовцев будет достаточно времени, чтобы заниматься всем, что им заблагорассудится. Не удивляйтесь, если люди, рождённые в этом месяце, будут раздражительны. Этим летом им посчастливится столько веселья, волнений и даже хаоса, что они смогут наверстать упущенное.

Июль

Июльские Раки наконец-то смогут получить прибыль, а июльские Львы могут с нетерпением ждать новых начинаний, которые соответствуют их судьбе и предназначению. Независимо от знака зодиака, каждый, кто родился в июле, почувствует, что удача наконец-то на его стороне. Это может быть первое лето за много лет, когда июльский человек почувствует себя по-настоящему уверенным в своей внешности и идентичности. Принятие своей индивидуальности и красоты поможет июльским людям сиять. Чем увереннее они будут себя чувствовать, тем больше удачи принесет им июль.

Август

Люди, родившиеся в этом месяце, могут беспокоиться, что их энергия Льва приведет к драме, или что их энергия Девы будет слишком озабоченной, чтобы развлекаться. К счастью, космическая энергия этого лета подтверждает, что все именинники августа прекрасно проведут время. В частности, августовцы будут испытывать удачу в своём социальном кругу. Люди, которыми окружают себя августовцы, окажут огромное влияние на их лето. Многим августовским именинникам суждено пережить романтические связи, которые изменят жизнь, и завести долгосрочные, полезные дружеские отношения.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.