Любовный гороскоп на январь 2026 года для Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб

Каким знакам зодиака повезет в январе 2026 года больше всего и кто столкнется с испытаниями? Что ждет одиноких и влюбленных? Читайте об этом в любовном гороскопе для Весов, Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея и Рыб.

Скорпиона ждет приятный сюрприз, а у Козерога может начаться служебный роман, пишет Radiozet.

Весы

Оставьте свои прошлые отношения. Кто-то бывший может предложить вам флирт или свидание. Однако этот человек может быть сосредоточен не на вас, а на своей самооценке, даже если уверяет в серьезных намерениях. Поэтому не теряйте здравого смысла и покажите ему свою позицию.

Скорпион

Вас ждет приятный сюрприз, который улучшит ваше настроение. Кто-то из ваших близких приготовил вам подарок. Однако не оставьте вашего партнера без внимания и достойного ответа. Покажите, что он важен для вас.

Стрелец

Вы можете начать базировать свою самоценность на другом человеке, поскольку не принимаете себя таким, какой вы есть. Его поведение может быть противоречивым и запутать вас. Поэтому важно научиться не идеализировать кого-то. Попробуйте шутить над этой ситуацией, и вы оба будете чувствовать себя спокойнее. Вы сможете обрести уверенность в себе.

Козерог

Коллега по работе может начать интересоваться вами или флиртовать. Чаще появляться в вашем кругу, но не показывать свои чувства сразу. Если этот человек занят, стоит ли вам рисковать и начинать роман? Если свободен, то ваши свидания могут оказаться особенно удачными.

Водолей

Человек, который вам нравится, может относиться к вам пренебрежительно или неприятно разговаривать с вами. Поэтому не тратьте свою энергию на незрелых людей. Покажите, что вас это совсем не волнует, тогда этот человек может внезапно раскрыть свою суть и намерения.

Рыбы

Вы будете более критичными к себе и считать себя непривлекательными. Однако вместе с друзьями вы увидите, что это не так и многие люди считают вас очень привлекательными. Отправьте сообщение кому-то, кто вам нравится, и вы можете получить взаимный ответ.

