Любовный гороскоп для Льва, Девы, Весов и Скорпиона: прогноз свадьбы на 2026 год

2026 год принесет значительные изменения в личной жизни многих знаков зодиака. Кто-то решится сделать предложение руки и сердца, сыграет свадьбу, а некоторые встретят свою вторую половинку.

Читайте любовный гороскоп для Льва, Девы, Весов и Скорпиона от Madeinvilnius. Вы узнаете, кого ожидает успешный год в любви и какие благоприятные месяцы для брака в 2026 году.

Лев

Львы примут важные решения относительно своего личного будущего. Если вы в отношениях - они станут серьезными в намерениях. Некоторые Львы могут обручиться.

Благоприятные месяцы для свадьбы – июль, декабрь.

Дева

Девы в 2026 году достигнут долгожданной стабильности в отношениях. Любовь вам принесет мир и безопасность. Это благоприятное время для брака.

Благоприятные месяцы для свадьбы – сентябрь, октябрь.

Весы

2026 год – лучший год для брака среди всех знаков для Весов. Ваши гармоничные отношения будут побуждать принять серьезное решение. Одинокие Весы могут вскоре встретить "своего" человека.

Благоприятные месяцы для свадьбы – март, май, ноябрь.

Скорпион

Для Скорпионов это будет год сильных перемен. Ваши отношения станут глубже и крепче. Многие представители этого знака примут решение жениться.

Благоприятные месяцы для свадьбы – июнь, сентябрь.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

