"Любила проводить время с семьей": умерла первая в Украине женщина-танкистка Татьяна Кучерява

26 августа скончалась украинская защитница Татьяна Кучерява, которая в 2015 году стала первой в Украине женщиной-танкисткой. Военнослужащей было 39 лет, последние девять месяцев она боролась с тяжелой болезнью.

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У Татьяны остались муж, сын, мать, сестра и родственники. О смерти защитницы сообщил её муж Олег, а подробности о её жизни и военном пути обнародовали во Львовском городском совете.

Татьяна Кучерява скончалась после длительной борьбы с болезнью

Муж защитницы рассказал, что Татьяна в течение девяти месяцев боролась с тяжелой болезнью.

"После 9 месяцев тяжелейшей борьбы с болезнью нас покинула моя жена Татьяна Кучерява. Многие слова сейчас лишние. Ты лучшая мать и жена в мире! Покойся с Богом, мы все тебя любим", – написал Олег.

На своей странице в Facebook Татьяна рассказала, что врачи диагностировали у нее рак четвертой стадии.

Татьяна Кучерява родилась 24 февраля 1987 года в поселке Шевченково Харьковской области. Ей было 39 лет.

Похороны состоятся 27 августа в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове.

Как Татьяна стала первой женщиной-танкисткой в Украине

Татьяна училась в Шевченковской средней общеобразовательной школе № 2, а впоследствии получила высшее образование в Национальном техническом университете "Харьковский политехнический институт".

Она также окончила военную кафедру при Военном институте танковых войск НТУ "ХПИ". Военную службу Татьяна начала в 2011 году.

С началом российско-украинской войны женщина встала на защиту Украины. Она освоила управление танком и постоянно совершенствовала свои военные навыки.

В 2015 году Татьяна Кучерява стала первой женщиной-танкисткой в Украине.

Выполняла важную миссию в рамках проекта "Эвакуация 200"

В 2016 году Татьяна занимала должность заместителя командира гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины "Эвакуация 200".

Она занималась эксгумацией, транспортировкой и передачей тел погибших украинских военнослужащих их семьям.

Впоследствии Татьяна передавала свой практический и боевой опыт курсантам Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

За службу она была награждена ведомственными знаками отличия Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Какой запомнилась Татьяна Кучерява

По словам родных, Татьяна была добрым, позитивным, оптимистичным, заботливым и целеустремленным человеком.

Она любила путешествовать и проводить время с семьёй, увлекалась психологией. Татьяна также имела учёную степень кандидата психологических наук.

"У Татьяны Кучерявой остались сын, муж, мать, сестра и родственники", – отметили во Львовском городском совете.

Напомним, в результате подрыва на мине погиб защитник из Закарпатья – Иван Коваль. Жизнь 33-летнего воина оборвалась 17 августа. Он получил тяжелые ранения, и, несмотря на все усилия, медики спасти Ивана не смогли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Боец отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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