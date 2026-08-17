Лунный календарь: когда в августе стоит копать картошку

Август – время активной уборки картофеля, особенно если речь идет о ранних и среднеспелых сортах. Часть урожая уже может быть готова к выкопке, тогда как поздним сортам еще нужно время.

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Некоторые огородники при планировании работ учитывают не только погоду и состояние клубней, но и фазы Луны. Согласно лунному календарю для сбора корнеплодов традиционно выбирают период убывающей Луны. OBOZ.UA рассказывает, какие дни остались благоприятными для выкапывания картофеля до конца августа 2026 года.

Когда копать картофель по лунному календарю

Во второй половине августа 2026 года Луна будет продолжать расти. 20 августа наступит первая четверть, а 28 августа – полнолуние.

После полнолуния Луна начнет убывать. Поэтому сторонникам лунного календаря для основной уборки картофеля стоит обратить внимание на 29, 30 и 31 августа.

Именно убывающая Луна в народной огороднической традиции считается наиболее благоприятным периодом для сбора корнеплодов, которые планируется заложить на длительное хранение.

В то же время научно подтвержденного влияния фаз Луны на качество картофеля нет. Поэтому откладывать уборку созревшего урожая только ради благоприятной даты не стоит.

Что делать 17–28 августа

Если картофель еще не созрел, время до конца месяца можно использовать для проверки грядок и подготовки к уборке.

17–27 августа стоит следить за состоянием ботвы и периодически выкапывать по одному кусту, чтобы проверять зрелость клубней. При необходимости можно также подготовить место, где урожай будет просушиваться перед укладкой в погреб или другое хранилище.

28 августа приходится полнолуние. В лунных календарях этот день обычно не относят к лучшим для уборки корнеплодов. Если нет необходимости спешить, работы можно перенести на следующие дни.

А уже 29–31 августа начинается период убывающей Луны, который традиционно считается более благоприятным для выкапывания картофеля.

Нужно ли обязательно ждать 29 августа

Нет. Если картофель уже созрел, а впереди прогнозируются продолжительные дожди, лучше собрать урожай раньше.

Длительное нахождение зрелых клубней в слишком влажной почве может затруднить уборку и дальнейшую подготовку картофеля к хранению. Особенно нежелательно копать после сильных осадков, когда земля переувлажнена.

Поэтому лунный календарь стоит использовать лишь как дополнительный ориентир. Гораздо важнее остаются погода, сорт картофеля и степень его зрелости.

Как понять, что картофель уже созрел

Прежде чем выкапывать весь участок, стоит проверить несколько кустов. Так можно понять, сформировались ли клубни и готовы ли они к хранению.

Основные признаки зрелого картофеля:

ботва начала желтеть и подсыхать;

клубни достигли характерного для сорта размера;

кожица стала плотной и не стирается при лёгком трении пальцами;

клубни легко отделяются от подземной части растения.

Особенно важна именно плотность кожуры. Если она очень тонкая и легко повреждается, картофелю, скорее всего, нужно еще немного времени для созревания.

В какую погоду лучше копать картофель

Лучше всего выбирать сухой день, когда почва не переувлажнена. В таких условиях клубни проще выкапывать, они меньше покрываются землёй и быстрее просыхают.

После уборки картофель не стоит сразу переносить на длительное хранение. Сначала его нужно хорошо просушить в затененном месте с нормальной вентиляцией.

После этого урожай перебирают. Для хранения оставляют здоровые целые клубни, а картофель с порезами, трещинами и другими механическими повреждениями лучше использовать в первую очередь.

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