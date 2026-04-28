Лучший способ хранения чеснока: остается твердым и не теряет витаминов

После покупки продуктов мы часто бездумно бросаем все свои овощи в один из ящиков холодильника. Возможно, мы совершаем ошибку, из-за которой они быстрее теряют свежесть.

OBOZ.UA рассказывает, как хранить чеснок, чтобы он не потерял своей пищевой ценности и долго сохранял свой вкус.

Вы можете подумать, что продукты, хранящиеся в холодильнике, дольше будут оставаться свежими и съедобными. Хотя это, безусловно, правда, лучше хранить чеснок при комнатной температуре. Лучше всего выбрать темное, сухое место, чтобы предотвратить прорастание. Хорошо подойдут воздухопроницаемые тканевые мешочки или корзины.

Также можно использовать бумажный пакет. Хранение чеснока таким образом сохранит его ценные полезные свойства.

Также помните, что нельзя чистить кожуру слишком рано, поскольку это также повлияет на его свежесть. Чистите чеснок непосредственно перед использованием.

Чеснок часто оказывается в холодильнике вместе с другими овощами. Однако это ошибка, поскольку влага может привести к прорастанию и плесневению чеснока. Условия охлаждения также негативно влияют на вкус и текстуру овощей. Если вы хотите хранить очищенный чеснок в холодильнике, храните его в банке и герметично закройте, чтобы ограничить распространение запахов. Однако помните, что его нужно съесть как можно скорее.

Еще одной распространенной ошибкой при хранении чеснока является недостаточное количество воздуха. Избегайте хранения его в герметичных пластиковых контейнерах или пакетах. Также не рекомендуется хранить чеснок неплотно после очистки. Кожура защищает его, предотвращая высыхание и потерю твердости. Важно также избегать влажных мест. Хранение чеснока в подвале с плохой вентиляцией или вблизи раковины – не лучший выбор.

