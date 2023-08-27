Один из лозунгов израильской военной авиации: "лучшие – в авиацию" ("hа-Товим ле-Таис"). Лозунг появился в начале 60х, когда израильская авиация уступала по количеству и качеству арабской авиации (эти пользовались привилегией получать сотни новейших самолетов прямо с фабрик СССР) и сразу был раскритикован израильской интеллигенцией, как излишне милитаристский и элитистский.

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Точку в этих академических дискуссиях поставил Ицхак Рабин, начальник Генерального Штаба, под командованием которого еврейская армия сокрушила за шесть дней армии Египта, Сирии, Иордании и экспедиционные корпуса Ирака, Ливана и Саудовской Аравии. Армии намного более многочисленные и лучше оснащенные. Но обладавшие несравнимо худшим человеческим материалом. Именно на это и указал Рабин:

"Когда мы говорили "лучшие — в авиацию", в этой фразе, ставшей нашим концептом, мы имеем в виду не только профессиональную подготовку и талант рук. Мы имеем в виду, что для того, чтобы наши летчики смогли одержать победу над всеми врагами воздушных сил четырех государств в течение нескольких первых часов, они должны были обладать в том числе и высокой моралью и человечностью".

С тех пор прошло более половины века. Время идет, и факел борьбы за свободы против сил тьмы, тирании и деградации сегодня гордо несет Украина. Пусть лозунг "лучшие – в авиацию" не вызывает такие бурные споры среди украинской интеллигенции, как это было у нас, пусть те, кто пойдут стопами "Джуса", будут знать, что они лучшие и намного моральнее и человечнее врага. Что Украина не просто так доверяет им в руки один из сложнейших и смертоноснейших видов вооружения.

Вечная честь.