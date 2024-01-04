Лучше из дома не выходить: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 4 января

Погода в Украине в четверг, 4 января, будет пасмурной практически во всех областях. Кроме южных регионов, по Украине ожидаются дожди и кое-где мокрый снег.

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Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, опубликованном на официальной Facebook-странице учреждения. Синоптики утверждают, что на Закарпатье, а также на юго-востоке стоит ожидать умеренный дождь.

В Карпатах и на северо-востоке прогнозируют снег, мокрый снег и гололед. В центральной части страны будет небольшой мокрый снег с переходом в дождь. В южных регионах Украины осадков не предвидится, синоптики говорят, что будет солнечно.

Температура воздуха в западных областях будет днем от +6 до +10 градусов, ночью ожидается от +3 до +5. На севере ночью ожидаются морозы до -10 градусов, днем будет от -2 до -4.

В центральных и восточных областях днем от +5 до +7, ночью прогнозируют от 0 до +4.

В Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму, днем столбики термометров будут показывать +9..+11 градусов. Ночью на юге ожидается +5..+3.

Украинские синоптики также предупредили, что на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках. Они посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, что в начале 2024 года в Украине ожидается аномально теплая погода. В некоторых регионах нашей страны воздух прогреется до +9..+11 градусов.

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