Лучше, чем удобрения: что посадить, чтобы улучшить качество почвы

Не все растения в саду нужны только для красоты – некоторые из них могут выступать буквально в роли природных помощников для почвы. Их корни проникают в уплотненную землю, удерживают влагу и уменьшают вымывание плодородного слоя.

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Отдельные виды также участвуют в естественном круговороте питательных веществ и помогают постепенно улучшать структуру почвы. Поэтому вместо того, чтобы сразу полагаться только на удобрения, можно добавить в сад растения, которые выполняют важную почвозащитную функцию, отмечают эксперты Martha Stewart.

Растения для уплотненной и бедной почвы

Пурпурная эхинацея станет хорошим выбором для участков с тяжелой глинистой или, наоборот, песчаной почвой. Она формирует мощную волокнистую корневую систему, которая помогает разрыхлять уплотненную почву, удерживать в ней воду и снижать риск эрозии. Помимо практической пользы, эхинацея украшает сад яркими цветами.

Тысячелистник также хорошо подходит для сложных условий выращивания. Он способен развиваться даже на бедных почвах и со временем образует крупные куртины. Его жесткие стебли и соцветия остаются декоративными даже после окончания цветения, поэтому растение можно оставлять в саду до конца сезона.

Амсония обладает глубокой корневой системой, которая помогает удерживать почву и противодействовать эрозии. Она может расти даже на тяжелых почвах, в частности в условиях городской среды. Весной растение покрывается нежными сиренево-голубыми цветами, а осенью привлекает внимание золотистой листвой.

Растения, обогащающие почву

Баптизия южная принадлежит к семейству бобовых и оказывает особое благотворное влияние на почву. На её корнях обитают бактерии, способные преобразовывать атмосферный азот в форму, доступную для растений. Благодаря этому такие культуры участвуют в естественном обогащении почвы азотом.

Живокост может стать своеобразным природным источником питательных веществ для сада. Его глубокие корни добираются до микроэлементов в нижних слоях почвы, а листья можно использовать в качестве органической подкормки для грядок. Для этого растения хорошо подходит место с частичным затенением.

Дикая герань хорошо подходит в качестве почвопокровного растения. Он помогает защищать верхний слой почвы от эрозии, способствует удержанию влаги и постепенно обогащает почву органической массой. Растение особенно хорошо себя чувствует там, где достаточно влаги и частичного освещения.

Ледебурия, или свинцовый куст, ценится прежде всего за глубокую и разветвленную корневую систему. Она участвует в круговороте питательных веществ и может постепенно улучшать состояние почвы. Растение растет медленно, но со временем образует декоративный куст с серебристой листвой и фиолетовыми цветами.

Растения для участков, где требуется глубокое рыхление

Сильфий, известный как компасное растение, специалисты рекомендуют для участков, где важно улучшить состояние почвы. Некоторые его виды образуют чрезвычайно глубокую стержневую корневую систему, проникающую в нижние слои земли. Она помогает изменять структуру почвы и лучше использовать влагу.

Некоторые виды сильфия могут вырастать до нескольких метров в высоту, поэтому им следует оставлять достаточно места. Они хорошо подходят для задней части цветников или в качестве отдельных акцентов вдоль границы сада.

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