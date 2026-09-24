Лишает ли право на демобилизацию побег из армии: решение суда

Винницкий окружной административный суд отказал военнослужащему, который требовал обязать бывшую воинскую часть рассмотреть его рапорт об увольнении. На момент обращения мужчина уже был исключен из списков личного состава за самовольное оставление воинской части, а в отношении него продолжалось уголовное производство.

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Известно, что 29 апреля 2026 года военнослужащий направил рапорт об увольнении через систему электронного документооборота. Об этом говорится в решении по делу № 120/8457/26, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Он ссылался, в частности, на приказ Министерства обороны № 531 от 6 августа 2024 года, который предусматривает возможность подачи документов в электронной форме через "Армия+".

Военнослужащий не получил ответа от командования, после чего его представительница направила в воинскую часть адвокатский запрос.

В ответе части говорилось, что ещё 2 мая 2023 года правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту самовольного оставления воинской части. Его данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Через месяц, 2 июня 2023 года, командир издал приказ № 157 об исключении военнослужащего из списков личного состава. Документы , касающиеся его личного дела, после этого были переданы в другой компетентный орган.

Суд обратил внимание на порядок прохождения военной службы и подчинения военнослужащих. В соответствии с пунктом 233 Положения о прохождении военной службы, утвержденного указом президента № 1153/2008, рапорты должны подаваться по команде.

В то же время пункт 117 Дисциплинарного устава ВСУ предусматривает обязанность рассматривать вопросы, затронутые в рапорте, или предоставлять военнослужащему письменный ответ об отказе.

По данному делу суд установил, что на момент подачи рапорта мужчина уже не находился в подчинении командира этой воинской части. Приказ о его исключении из списков личного состава оставался в силе и не был отменен.

Учитывая это, Винницкий окружной административный суд признал действия воинской части правомерными и полностью отказал в удовлетворении иска.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней. При этом судебный сбор, уплаченный истцом, ему не возвращается.

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