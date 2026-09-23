Если забронированный стал студентом: разъяснение того, что будет с отсрочкой

Поступление забронированного работника в университет само по себе не отменяет его бронирование от мобилизации. Если военнообязанный желает воспользоваться отсрочкой в связи с обучением, работодатель должен официально прекратить его действующее бронирование.

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Об этом сообщили эксперты по кадровому учёту и трудовому праву Kadroland. Специалисты объяснили, как меняется статус военнообязанного после поступления в учебное заведение.

Украинское законодательство не предусматривает возможности одновременного использования двух оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации. Поэтому забронированный работник, поступивший в университет или колледж, должен определиться, какое именно основание для отсрочки он будет использовать.

В то же время сам факт зачисления в учебное заведение ещё не гарантирует получения студенческой отсрочки. Военнообязанный должен соответствовать всем предусмотренным законом требованиям для её оформления.

Если работник решает остаться на студенческой отсрочке, предприятию необходимо официально прекратить его бронирование. Такая процедура осуществляется в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденным постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года.

Само поступление работника в университет не означает, что компания должна автоматически аннулировать его бронирование. Действующая отсрочка по месту работы может оставаться в силе до истечения установленного срока.

В то же время ситуация может измениться, если предприятию необходимо использовать ограниченное количество мест для резервирования других военнообязанных работников. В таком случае работодатель может инициировать отмену резервирования сотрудника, который уже имеет право на отсрочку в связи с обучением.

Таким образом, забронированный работник после поступления в университет не теряет бронирование автоматически. Если он хочет перейти на студенческую отсрочку, сначала нужно официально прекратить действующую бронировку, а уже после этого оформлять другое основание для отсрочки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинец, поступивший в аспирантуру зарубежного вуза, обратился в ТЦК для оформления отсрочки от мобилизации, однако получил отказ из-за отсутствия документа, подтверждающего обучение. Зарубежный университет не смог выдать справку в форме, необходимой для подтверждения его статуса аспиранта.

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