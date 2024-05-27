Ли Харви Освальд был "полезным идиотом" в терминах советских спецслужб. Человеком, которого чекисты презирают, но пытаются всячески использовать. В детстве он был неуравновешенным подростком. За время обучения поменял двенадцать школ.

Был направлен на обследование психиатру, по заключению которого: "Освальд жил в выдуманном мире, вращающемся вокруг тем всемогущества и власти, с помощью которых пытался компенсировать свои недостатки и разочарования."

Увлекся коммунистической литературой. К 15 годам считал себя социалистом. В 16 лет написал в Социалистическую партию Америки, запросив информацию об их Социалистической лиге молодежи и заявив, что изучает социалистические принципы.

В 17 лет Освальд был зачислен в Корпус морской пехоты США. Сдал норматив снайпера. Получил доступ к гостайне. Выучил элементарный русский язык. Трижды побывал под военным трибуналом. Через три года был уволен и зачислен в резерв.

После увольнения бежал в Советский Союз. Заявил, что он коммунист, и попросил советское гражданство. После отказа перерезал себе вены. Попал под наблюдение психиатра. Пошел в посольство США и отказался от американского гражданства.

СССР принял беглеца и отправил в Минск работать токарем под кураторством будущего главы независимой Беларуси. Освальду платили в пять раз больше, чем другим рабочим. Но ему стало скучно при социализме, и он попросился назад в США.

К тому времени Освальд женился, и у него родилась дочь. Через три года после бегства в СССР он получил в посольстве США документы и переехал с семьей из Минска в Даллас. Там попал в среду русских эмигрантов, пронизанную агентами КГБ.

Кто-то вручил Освальду газету, в которой американского отставного генерала называли "фашистом". Генерал был действительно консервативных взглядов и устроил мятеж в соседнем университете против приема темнокожих студентов.

Освальд купил винтовку и организовал покушение на генерала. Позже баллистическая экспертиза показала, что пуля была изготовлена ​​тем же производителем и для той же марки винтовки, что и обе пули, поразившие через пол года президента Кеннеди.

В истории убийства Кеннеди были и другие странные эпизоды. Например, перед покушением на президента США Ли Харви Освальд ездил в кубинское и советское посольство в Мексике, где встречался с работавшими под прикрытием агентами КГБ.

Согласно отчету ЦРУ, опубликованному в 2017 году, Освальд пытался получить необходимые документы в посольствах, чтобы быстро сбежать в Советский Союз после убийства Кеннеди. Но "полезным идиотам" чекисты такие документы не давали.

После ареста Освальд отрицал очевидные факты и объяснял свое задержание "охотой на ведьм". Тем, что он когда-то жил и работал в СССР. При этом подозреваемый потребовал себе в качестве адвоката "советника Коммунистической партии США".

Советские спецслужбы не могли допустить полоскания честного имени американских коммунистов рядом с этим ужасным преступлением. Через два дня Освальд был застрелен местным мафиози во время этапирования из участка в тюрьму.

Сразу после убийства президента США КГБ начал распространять в мировой прессе различные, часто противоречивые конспирологические версии покушения. Это было одним из самых успешных "активных мероприятий" советских спецслужб.