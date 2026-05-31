'Лето начнется теплом': синоптик рассказала, какой будет погода 1 июня

Первый день лета в Украине принесет умеренное тепло без сильной жары. Температура воздуха днем в большинстве областей составит от +19 до +23 градусов.

Видео дня

А дожди ожидаются только на востоке и западе страны. О погодных условиях на 1 июня сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в начале календарного лета будет благоприятной для отдыха на открытом воздухе. Прохладнее всего будет в северо-восточных областях, где столбики термометров покажут +17...+19 градусов.

Кратковременные дожди пройдут в западных и восточных регионах Украины. Кое-где осадки будут сопровождаться грозами. В то же время в центральных, южных и большинстве северных областей будет преобладать сухая и солнечная погода.

Также ожидается ослабление ветра. Он будет небольшим или умеренным и преимущественно северного направления. Впрочем, в ближайшей перспективе направление ветра изменится на южное.

В Киеве 1 июня прогнозируют солнечную погоду без осадков. Воздух в столице прогреется примерно до +20 градусов, что создаст комфортные условия для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Напоминаем, что последний день этой весны – 31 мая – пройдет в Украине с дождями, которые прогнозируются во всех регионах. В восточных областях – с грозами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киевской области в воскресенье, 31 мая, переменная облачность, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!