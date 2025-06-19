Летний рататуй из баклажанов, кабачков и помидоров: рецепт полезного и вкусного блюда в духовке

Одно из самых вкусных, полезных и легких блюд из овощей – рататуй. Для приготовления которого можно использовать любые свежие овощи, но вкуснее всего будет из баклажанов, кабачков и помидоров. Для сочности добавьте при приготовлении томатное пюре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного рататуя из свежих овощей, с маслом и томатным пюре.

Ингредиенты:

батат, но можно и без

баклажан

цуккини/кабачок

3 помидора

200 г томатной пасты

масло растительное, соль, перец и чесночный порошок

Способ приготовления:

1. Овощи помойте и нарежьте слайсами. После приправьте их маслом, солью, перцем, орегано и чесноком.

2. Выложите на дно формы для запекания томатную пасту, полейте немного маслом и посыпьте специями, сверху выложите овощи, полейте немного маслом, но можно и не поливать.

3. Выпекайте в разогретой духовке при 180 С 40/45 минут.

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