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Летний крабовый салат с пекинской капустой: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
303
Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления салатов, а еще она может быть основой для голубцов. Капуста к тому же хорошо сочетается со всеми овощами, вареными яйцами, сыром и рыбой, крабовыми палочками. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой и красной рыбой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • капуста пекинская
  • крабовые палочки
  • яйца
  • свежий огурец
  • твердый сыр
  • красная рыба
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, кубиком крабовые палочки, огурцы и рыбу, натрите сыр.

Ингредиенты для салата

2. Соберите салат слоями: капуста, крабовые палочки, и так, пока не закончатся все ингредиенты, после каждого слоя майонез. Сверху присыпьте кунжутом!

Готовый салат

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