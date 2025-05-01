Летний крабовый салат с пекинской капустой: вкус блюда удивит

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления салатов, а еще она может быть основой для голубцов. Капуста к тому же хорошо сочетается со всеми овощами, вареными яйцами, сыром и рыбой, крабовыми палочками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с пекинской капустой и красной рыбой.

Ингредиенты:

капуста пекинская

крабовые палочки

яйца

свежий огурец

твердый сыр

красная рыба

кунжут

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, кубиком крабовые палочки, огурцы и рыбу, натрите сыр.

2. Соберите салат слоями: капуста, крабовые палочки, и так, пока не закончатся все ингредиенты, после каждого слоя майонез. Сверху присыпьте кунжутом!

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