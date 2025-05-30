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Ленивый "Наполеон" без теста и выпечки: самый простой рецепт домашнего торта
Самый вкусный домашний торт – "Наполеон", который готовится в классическом варианте из слоеного теста. Но его можно заменить лавашем или просто печеньем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Наполеона" из печенья, и с заварным вкусным кремом.
Ингредиенты:
- 400 г печенья "ушки"
- 3 яйца
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 60 г муки
- 60 г кукурузного крахмала
- 750 мл молока
- 150 г сливочного масла ⠀
Способ приготовления:
1. Крем: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте молоко, добавьте масло и муку, заваривайте крем.
2. Соберите слоями торт: печенье, крем, можна добавить ягоды.
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