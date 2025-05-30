Ленивый 'Наполеон' без теста и выпечки: самый простой рецепт домашнего торта

Самый вкусный домашний торт – "Наполеон", который готовится в классическом варианте из слоеного теста. Но его можно заменить лавашем или просто печеньем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Наполеона" из печенья, и с заварным вкусным кремом.

Ингредиенты:

400 г печенья "ушки"

3 яйца

150 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка соли

60 г муки

60 г кукурузного крахмала

750 мл молока

150 г сливочного масла ⠀

Способ приготовления:

1. Крем: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте молоко, добавьте масло и муку, заваривайте крем.

2. Соберите слоями торт: печенье, крем, можна добавить ягоды.

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