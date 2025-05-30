УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ленивый "Наполеон" без теста и выпечки: самый простой рецепт домашнего торта

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,0 т.
Ленивый 'Наполеон' без теста и выпечки: самый простой рецепт домашнего торта

Самый вкусный домашний торт – "Наполеон", который готовится в классическом варианте из слоеного теста. Но его можно заменить лавашем или просто печеньем.

Видео дня
Домашний "Наполеон"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного "Наполеона" из печенья, и с заварным вкусным кремом.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • 400 г печенья "ушки"
  • 3 яйца
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 60 г муки
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 750 мл молока
  • 150 г сливочного масла ⠀

Способ приготовления:

1. Крем: взбейте яйца с сахаром, добавьте ванильный сахар, соль. Влейте молоко, добавьте масло и муку, заваривайте крем.

Приготовление торта

2. Соберите слоями торт: печенье, крем, можна добавить ягоды.

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: