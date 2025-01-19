Легенда канадского хоккея, звезда НХЛ Майк Босси: сын портного и внук сечевого стрельца

Майк Босси – профессиональный канадский хоккеист, легендарный бомбардир, правый крайний нападающий в Национальной лиге и, как его называли, "машина для забивания голов". Всю жизнь играл за команду New York Islanders, с которой выиграл четыре Кубка Стенли подряд – в 1980, 1981, 1982 и 1983 годах. Он также получил Calder Trophy как самый результативный новичок, Conn Smythe Trophy – как лучший игрок плей-офф и три Lady Bing Trophies – за джентльменскую игру:

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Босси не участвовал ни в одной потасовке на льду – в интервью он говорил, что выходит на него, "чтобы играть, а не драться". Всего за свою карьеру Майк Босси в 752 играх забил 753 шайбы и отдал 553 результативных передачи, а в 129 играх плей-офф он забил 85 голов и отдал 75 передач. В 1991 году вошел в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 2007-м стал членом Зала славы канадского спорта.

Николай Босый

Майкл Дин Босси, которого при рождении звали Николай Босый, родился 22 января 1957 года в Монреале в семье украинского эмигранта Бордена Босого (отец которого и дед Майка, Владимир Босый, воевал в рядах Сечевых стрельцов) и его жены Дороти, уроженки Великобритании. Был шестым из десяти детей, с самого раннего возраста, приблизительно с трех лет, вместе с братьями проводил все свободное время, играя в хоккей на катке, который построили во дворе. Майкл всегда обладал голевым ударом, благодаря которому был лучшим хоккеистом для своего возраста. Согласно семейной легенде, в возрасте шести лет Майкл, участвуя в игре в приходе Сент-Альфонс в Монреале, забил за один матч 21 шайбу.

Единственная команда – New York Islanders

Первая команда, за которую начал играть Босси, входила в местную хоккейную лигу Pee-Wee. Затем он заключил контракт с New York Islanders, где сразу же установил рекорд новичка, забив 53 шайбы за один сезон. К тому времени как Босси вошел в состав этой команды, она существовала всего пять лет и ее игра, как, впрочем, и результаты матчей с ее участием, оставляли желать лучшего. Тренер Эл Арбур решил усилить ее, создав "связку" из самого Босси, центрового игрока Брайана Тротье и левого крайнего Кларка Галлиса – так была сформирована линия Trio Grande, которая за 11 лет своего существования забила множество шайб в ворота противников.

"Мы довольно быстро нашли общий язык, – вспоминал Босси впоследствии, – а наши стили совпали, поэтому на льду для нас не было ничего невозможного". Роль Босси – как в связке, так и в команде в целом – невозможно было переоценить: к середине своего второго сезона в New York Islanders он забил 35 голов, сделав клуб самым результативным в лиге, а закончил его с 69 шайбами на своем счету. Во многом благодаря именно его игре New York Islanders окрепла и начала добиваться серьезных успехов, получая Кубки и другие награды. Одним из главных факторов ее успеха был именно Босси – точнее, его желание и умение забивать. К ноябрю 1980 года на его счету числился 181 гол в 239 играх.

Сравнялся с рекордом Мориса "Ракеты" Ришара

Во время сезона 1980-1981 годов Босси сравнялся с рекордом своего кумира, Мориса "Ракеты" Ришара, что, по словам Босси, было естественно, поскольку он вырос в Монреале, где братья Ришар – Морис и Анри – были героями для всех, кто увлекался хоккеем. Во время сезона 1944-1945 годов Ришар забил 50 шайб в 50 играх, и Босси удалось достичь такого же результата. При этом Ришар, в свою очередь, тоже проявлял интерес к игре Босси, присутствуя почти на каждом матче с его участием.

Последний матч в New York Islanders

Сезон 1986-1987 годов стал для Босси самым сложным – как в физическом, так и в моральном плане. У знаменитого хоккеиста уже во время тренировок в лагере начались проблемы со спиной – они стали следствием травм, которые в течение сезона только усиливалась. Такое состояние негативно сказалось на том, что Босси делал лучше всего – его умении забивать. В конце концов, ему трудно стало даже нагибаться, чтобы завязать шнурки на коньках. Он потерял необходимую для бомбардира подвижность, из-за чего начал все чаще получать пенальти. Этот сезон стал для Босси и коротким: он сыграл только в 63-х играх, но эффективным был далеко не во всех, забив всего 38 шайб за сезон. Свою последнюю игру в составе New York Islanders Босси сыграл 2 мая 1987 года.

Жизнь на пенсии

Босси рассчитывал на участие в новом сезоне, но врачи не помогли ему справиться с проблемами со спиной, к которым прибавились боли в коленях – они так и не смогли найти эффективную терапию спортсмену, которому на тот момент исполнился всего 31 год. В результате в 1988 году Босси вынужден был официально уйти на пенсию. Хоккеист с семьей переехал в пригород Монреаля, Лаваль, где еще какое-то время участвовал в любительских матчах, играя за местную команду, но вскоре сильная боль, которую он испытывал при физических нагрузках, сделала невозможными как игры, так и тренировки. В поисках занятия, которое не давало бы ему сидеть без дела, а заодно каким-то образом было бы связано с хоккеем, открыл совместный бизнес вместе со своим агентом Пьером Ла Круа, совмещал должность вице-президента фирмы Titan, изготавливающей хоккейные клюшки, работал диктором на канадском радио (участвовал в утреннем шоу на одной из радиостанций Квебека) и телевидении, также был хоккейном аналитиком на телеканале TVA Sport.

Секрет стиля

Многие журналисты и спортивные аналитики пытались разгадать секрет результативности Босси, голы которого часто становились легендарными – чего стоит одна только шайба, которую забил в воздухе как мяч в большом теннисе. Но что они могли сказать, если сам хоккеист не всегда понимал, как это происходит. "Примерно 90 процентов времени, проводимого мной на льду, я не прицеливаюсь, – говорил он в интервью, – просто пытаюсь сделать бросок как можно быстрее, чтобы создать элемент неожиданности для партнёров и зрителей".

Скончался знаменитый хоккеист 15 апреля 2022 года в Монреале. Причиной его смерти стал рак легких, с которым боролся последние годы жизни. Паллиативное лечение, которое он проходил, облегчало его состояние, но вылечить не могло по определению. В начале своей карьеры Майк выкуривал по две пачки сигарет в день, что, возможно, негативно отразилось на его здоровье. У спортсмена остались жена Люси, две дочери, Жозиан и Таня, и две внучки.