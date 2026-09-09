Лаванда будет пышной и здоровой из года в год: есть один секрет

Лаванда может годами украшать сад ароматными цветами, если правильно ухаживать за ней после окончания основного цветения. Одной из важнейших процедур для этого растения является своевременная обрезка, которую следует проводить ежегодно.

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Эта процедура, как отмечает Daily Express, помогает предотвратить оголение и одревеснение куста, благодаря чему растение дольше остается густым и ухоженным. В то же время правильная обрезка создает хорошие условия для появления новых побегов и пышного цветения в следующем году.

Когда обрезать лаванду

Лучший момент для процедуры наступает после того, как цветки начинают терять декоративность и отцветать (точные сроки зависят от сорта, погоды и условий выращивания).

Откладывать обрезку надолго не стоит. Растению необходимо время, чтобы восстановиться и сформировать новые побеги до наступления холодов. Если провести процедуру слишком поздно, молодые приросты могут не успеть окрепнуть перед зимой.

Во время работы куст рекомендуется обрезать достаточно решительно, формируя компактную округлую крону. При этом не следует обрезать растение до старой голой древесины, ведь с таких участков лаванда часто плохо восстанавливается. На каждом стебле стоит оставить часть молодых зеленых побегов – именно они дадут новый прирост.

Как правильно обрезать куст

Основная задача обрезки – не просто избавиться от отцветших соцветий, а сохранить плотную и равномерную форму растения. Молодые побеги, оставшиеся после процедуры, со временем сформируют свежую крону куста и помогут ему пережить холодный период.

После обрезки необязательно выбрасывать здоровые черенки. Их можно использовать для получения новых растений, например, чтобы заменить старые кусты или создать дополнительные посадки в саду.

Для черенкования лучше всего подходят боковые побеги без цветов. Особенно хорошо укореняются черенки с так называемой "пяточкой" – небольшим фрагментом коры у основания стебля, который способствует образованию корней.

Как размножить лаванду черенками

Сначала отделите подходящий боковой побег, а нижнюю часть стебля аккуратно подрежьте ножом. Небольшой участок оголенного стебля оставляют для посадки в почву.

После этого черенок помещают в горшок с субстратом. В одну емкость можно посадить несколько черенков, но между ними нужно оставить достаточно места, чтобы они не мешали друг другу укореняться.

Посаженые черенки следует хорошо полить и поставить в светлое, но защищенное от прямых солнечных лучей место. Для успешного укоренения важно поддерживать умеренную влажность, однако не допускать застоя воды.

В течение следующих недель черенки нужно регулярно осматривать. Если они успешно укоренятся, к следующей весне сформируют корневую систему и новые побеги. После этого молодые растения можно пересадить в более крупные емкости или на постоянное место в саду.

Таким образом, одна своевременная обрезка может не только помочь сохранить старый куст лаванды густым и привлекательным, но и дать садоводу материал для выращивания новых растений. Самое главное – не обрезать куст до старой древесины и не затягивать с процедурой до поздней осени.

OBOZ.UA ранее писал о том, как обрезка поможет омолодить кусты лаванды.

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