Лауреат Шевченковской премии заявил, что отдаст деньги на дроны для ВСУ

Лауреатом нынешней Шевченковской премии в номинации "Театральное искусство" стал гендиректор и художественный руководитель Львовской оперы Василий Вовкун. Он уже объявил, что денежную часть награды передаст на закупку дронов для ВСУ.

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Такое заявление Вовкун сделал во время церемонии награждения лауреатов Шевченковской премии-2025, состоявшейся 9 марта, в 211-летнюю годовщину со дня рождения величайшего украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщает "Детектор медиа".

"Денежную часть своей награды Василий Вовкун передаст на закупку беспилотников для 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени короля Даниила", – сообщил корреспондент издания с места происшествия.

Премию Вовкун получил за оперу "Лис Никита", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны" и балет "Тени забытых предков".

Указом президента Украины в текущем году объем денежной части Шевченковской премии установлен на уровне 484 480 гривен

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 марта были объявлены лауреаты Шевченковской премии в 2025 году. Победители определены в 7 из 8 номинаций. Среди лауреатов – поэт Юрий Издрык, журналист Павел Казарин и команда кинофильма "Довбуш".

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