Почему перед распадом СССР строили холодные и некачественные дома

Перед распадом СССР часть многоэтажек строили в условиях острого дефицита материалов, поэтому качество такого жилья резко ухудшилось. Речь шла не только о тонких стенах или слабой герметичности, но и о квартирах, где вместо нормальных батарей могли устанавливать просто изогнутую трубу.

Об этом в комментарии Телеграфу рассказал заслуженный архитектор Украины, лауреат государственной премии Украины в области архитектуры, профессор Сергей Юнаков. По его словам, в поздние годы Советского Союза дома часто возводили буквально из того, что было под рукой.

Почему качество домов ухудшилось

По словам Сергея Юнакова, советские квартиры в целом вызывают немало вопросов. В отдельных домах толщина стен могла составлять лишь около 25 сантиметров, хотя должна была бы быть не менее 38 сантиметров, а лучше – 51 сантиметр .

Особенно ухудшилась ситуация в конце существования СССР. Темпы строительства не снижали, но материалов и комплектующих не хватало все больше. Из-за этого дома фактически возводили в режиме постоянной экономии и нехватки.

Квартиры без нормальных батарей

Одним из самых заметных последствий такого дефицита стали проблемы с отоплением. В некоторых квартирах вместо полноценных радиаторов устанавливали кусок трубы, согнутый "гармошкой".

Такая система не могла нормально обогреть помещение. Из-за этого квартиры становились холодными, ведь простая труба не обеспечивала такого уровня теплоотдачи, как полноценная батарея.

Проблемы касались не только отопления. Как рассказал архитектор, в определенный момент в новых квартирах перестали клеить даже обои.

"Одним словом началась настоящая халтура. Квартиры без батарей и обоев", — отметил специалист.

Несмотря на это, такие квартиры все равно передавали людям. Жители заселялись и были вынуждены самостоятельно приспосабливаться к условиям – утеплять жилье, искать способы обогрева и мириться с недостатками советского строительства.

Поэтому главная причина – сочетание нескольких факторов: тонкие стены, плохая герметичность, недостаток качественных материалов и слабое отопление. Если к этому добавить спешку в строительстве и формальное выполнение планов, результатом становились многоэтажки, которые быстро сдавали в эксплуатацию, но они не обеспечивали нормального комфорта.

