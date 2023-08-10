8 августа 1966 г. по инициативе Мао Цзэдуна в Коммунистическом Китае началась т.н. "Культурная революция". Одним из ее основных лозунгов стало "Не надо читать много книг". Собственно, считалось, что достаточно одного – цитатника самого Мао.

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В країні почалося справжнє полювання на "грамотіїв". Загони хунвейбінів (фанатична студентська та шкільна молодь) та цзаофанів (тупі молодики з люмпенського середовища) цькували, катували, грабували та убивали вчителів, учених, лікарів, письменників, агрономів, бібліотекарів, інженерів та інших представників інтелігенції. Чимало дісталося й партійним діячам.

Затіяно все було Мао задля укріплення особистої влади в країні. Загалом в результаті "Культурної революції" та її наслідків в країні так або інакше постраждало понад 100 мільйонів осіб. Це не рахуючи десятків мільйонів загиблих від голоду та хвороб.

Ось вони, на фото – цзаофані. Страшна маса тупих безграмотних фанатиків, готових бездумно, за наказом вождя розірвати будь-кого, на кого той вкаже...

До слова, Мао та його комуністи не прийшли б до влади в Китаї, якби не допомога... Рузвельта. Оточення 32-го президента США, яке складалося з агентів Москви переконало його що Чан Кайши старий корумпований ретроград і треба підтримати молодого прогресивного демократа Мао Цзедуна, що Рузвельт і зробив.

Власне, американського президента цілком можна вважати повноцінним агентом москви. Він так продавав національні інтереси США в угоду своєму московському другові, що нормальні американські політики були просто в шоці. Лише в Державному департаменті США вже за часів Трумена було виявлено понад 1500 комуністичних агентів.

Існує версія, що саме через комуністичну загрозу, а також небезпеку узурпації влади Рузвельтом його зрештою фізично прибрали американські спецслужби. Несподівано, правда? І так не вкладається в офіційну версію історії...