Кто ваша родственная душа, согласно дате рождения

Вопрос "Когда я встречу свою вторую половинку?" является важным, но понимание того, "кто" ваша вторая половинка, может быть еще более значимым.

Мы встречаем свою настоящую любовь, когда духовно готовы к этому моменту, когда она приходит в нашу жизнь в нужное время. Знание того, что мы ищем во второй половинке, имеет решающее значение для того, чтобы настроиться на проявление этой особой связи, пишет OBOZ.UA.

По словам астрологов и нумерологов, поиск родственной души напрямую зависит от нашей даты рождения.

Рожденные 1, 10, 19 или 28 числа: ваша родственная душа – это тихая сила, которая уравновешивает ваш огонь

Многим людям трудно успевать за активным и страстным образом жизни тех, кто родился в эти даты. Однако ваша вторая половинка сможет соответствовать вашей энергии, обеспечивая ощущение стабильности. Эти даты рождения находятся под влиянием Солнца, источника нашей космической силы воли. Их яркая природа ищет смысла в том, чтобы быть первопроходцами. Ваша настоящая любовь предложит вам заземление, необходимое для сбалансирования вашего огненного духа, не притупляя при этом вашего блеска.

Рожденные 2, 11, 20 или 29 числа: ваша родственная душа – смелый лидер, который поднимает ваш дух

Эти даты рождения связаны с Луной, астрологическим управителем эмоциональной интуиции. У вас очаровательная личность, которая часто стремится способствовать миру. Ваша вторая половинка ценит вашу чувствительную силу, позволяя вам открыто выражать свои чувства и уважать свой внутренний голос. Они предлагают лидерство и проактивную поддержку, помогая вам воплотить ваше воображение в жизнь с помощью практических действий и стратегий. Эта помощь позволяет вам достигать ваших целей, одновременно лелея ваше врожденное желание заботиться о других.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа: ваша родственная душа – глубокий, душевный мыслитель, который соответствует вашей энергии

Люди с этими датами рождения излучают позитив и яркую энергию, куда бы они ни пошли. Под властью Юпитера, планеты удачи, вы экспансивны. Ваша интроспективная родственная душа ценит вашу общительную личность и беззаботное чувство юмора. Вместо того, чтобы подталкивать вас к чрезмерной серьезности, они поощряют вас исследовать свою интроспективную натуру. В их присутствии вы не чувствуете обычного давления развлекать всех театральным стилем. Вместе вы ведете содержательные разговоры и исследуете глубокие эмоции, обеспечивая баланс друг другу.

Рожденные 4, 13, 22 или 31 числа: ваша родственная душа – это свободный дух, который ослабляет ваш контроль

Под управлением Урана, планеты бунта и перемен, вы имеете сильное чувство ответственности за продвижение коллективного сознания. Вы новаторские и гуманитарные, учитывая долгосрочные последствия своих действий. Ваша родственная душа, вероятно, будет более свободомыслящей, что поможет вам избавиться от ложного чувства безопасности, за которое вы цепляетесь из прошлого. Хотя вы разделяете схожие моральные принципы и ценности, вы относитесь к ним по-разному. Они уважают вашу индивидуальность и поддерживают вас в ваших стремлениях изменить ситуацию к лучшему, все время напоминая вам заботиться о себе.

Рожденные 5-го, 14-го или 23-го числа: ваша родственная душа – это заземленный опекун и защитник

Вы известны своей способностью к авантюрам и путешествиям. Под властью Меркурия, планеты любознательности и интеллекта, вы любите исследовать неизведанные территории. Ваша вторая половинка ценит ваш дар разговорчивости, вашу социальную натуру и вашу открытость. Они обеспечивают приземленное присутствие, демонстрируя, что посреди ваших приключений они будут рядом с вами на протяжении всего. Ваш единственный и неповторимый партнер приносит вам комфорт, помогая успокоить ваш беспокойный дух. Они понимают, что преданность не означает отказ от своей свободы.

Рожденные 6-го, 15-го или 24-го числа: ваша родственная душа – креативная личность, которая приносит эмоциональную стабильность

Люди, рожденные в эти даты, чрезвычайно теплые и заслуживают того же в партнере. Под властью Венеры, планеты любви, ими легко увлечься. Их вторая половина поддерживает и любит. Однако их забота может быть более прагматичной, демонстрируя преданность через служение, домашние дела и упрощая вашу жизнь. Они могут склоняться к интеллектуальному подходу, тогда как вы имеете более сентиментальную сторону. Ваш единственный и неповторимый человек стремится облегчить ваше бремя. Их присутствие в вашей жизни позволяет вам сосредоточиться на ваших художественных целях и содержательных отношениях. Вы заставляете их чувствовать себя как дома и уютнее, помогая вашему роману расцвести.

Рожденные 7, 16 или 25 числа: ваша родственная душа – интуитивный эмпат, который видит вас насквозь

Вы интуитивный человек, который сочетает интеллект с интуицией. Под властью Нептуна, планеты духовности, вы обладаете глубоким пониманием. Больше всего вас любят те, кто разделяет вашу интеллектуальную глубину и интроспективную натуру. Ваша вторая половина — это чуткий человек, который делает все возможное, чтобы понять внутренние механизмы вашего ума, терпеливо ожидая, пока вы откроете свое сердце. Они видят за пределы вашей таинственной ауры. Находясь на вашей теневой стороне, они любят те части вас, которыми вы не делитесь ни с кем другим.

Рожденные 8, 17 или 26 числа: ваша родственная душа – скромный строитель, который соответствует вашим амбициям

Вы – стойкая и целеустремленная личность. Под властью Сатурна , планеты долгосрочных циклов и времени, вы не сосредоточены на достигнутом. Вы терпеливы в любви, умеете ждать того, чего глубоко желаете и заслуживаете. Ваша вторая половинка ценит вашу стойкость и целеустремленный подход. Их образ жизни дополняет ваш, поскольку вы оба имеете одинаковые амбиции, четкие жизненные цели и естественные обязательства. Вместе вы можете создать удивительное будущее, оставаясь согласованными с общими моральными ценностями. Когда вы чувствуете, что должны закалиться, они позволяют вам смягчить.

Рожденные 9, 18 или 27 числа: ваша родственная душа – радостный собеседник, который освещает все вокруг

Вы имеете глубокое сочувствие к миру и стремитесь изменить устаревшие системы и циклы. Побуждаемые воинственной энергией Марса, вы активно противостоите несправедливости. Ваша вторая половинка ценит вашу ожесточенную настойчивость и смелые действия. Они возвращают юмор, игривость и ощущение легкости в вашу жизнь. Хотя иногда вам может казаться, что вам приходится бороться за то, чего вы хотите в своей карьере или повседневной жизни, ваш партнер — радостный человек, который поощряет вас расслабляться и не брать на себя обязанности, которые вам не принадлежат.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

