Кто такой 'суціга': значение слова многих удивит

Украинский язык – это не только слова, которые считаются нормативными и основой литературной речи. В словарях и справочной литературе можно найти немало диалектных, жаргонных или устаревших слов, которые могут сильно обогатить ваш словарный запас.

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OBOZ.UA решил рассказывать о таких необычных украинских словах чаще. Сегодня поговорим об существительном "суціга".

Вы могли встречать его, например, в "Энеиде" Ивана Котляревского. Вот эта цитата:

Ти знаєш, він який суціга, Паливода і горлоріз; По світу як іще побіга, Чиїхсь багацько виллє сліз

Такими словами хитрая Юнона описывала героя троянской войны Энея, который ей очень не нравился и которого она хотела наказать за непокорность. Следовательно, можем прийти к выводу, что слово "суціга" имеет негативное значение, обозначает плохие черты характера человека.

Словарь из произведений Ивана Франко вообще обозначает это существительное как бранное слово. В то время как Большой толковый словарь украинского языка дает более точное объяснение. Это хитрый, пронырливый, ловкий в своих поступках человек. Синонимом к "суціга", точным его переводом можно назвать слово "проходимец". Другое значение этого существительного – это сутяжник, то есть человек, который любит по любому поводу судиться, выяснять отношения с другими посредничеством судебной власти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в древности в Украине называли словом "катеринка". И нет, так говорили не о маленькой девочке по имени Екатерина.

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