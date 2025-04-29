Кто такой амбидекстер: кто из известных людей имеет эту особенность

Левши уже не вызывают особого удивления. Хотя в эпоху СССР таких детей насильно переучивали: заматывали левую руку или избивали линейкой. Мало кто знает, что есть еще одна менее известная категория – амбидекстры.

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И хотя таких людей в мире немного, всего около 1%, именно они часто привлекают внимание. OBOZ.UA рассказывает, кто такие амбидекстеры и какие известные люди имеют такую особенность.

Что такое амбидэкстрия

Амбидекстрия (от лат. ambi – оба и dexter – правый) – это отсутствие явно выраженной мануальной асимметрии. Простыми словами это способность одинаково эффективно использовать обе руки для письма, исполнение тонкой моторики, игры на инструментах или спорте.

Эта особенность может быть:

врожденной (генетической);

приобретенной в результате тренировки, болезней или травм;

частичной – когда человек, например, пишет правой, но ест или бросает мяч левым.

Известные амбидекстры

Святослав Вакарчук. Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" публично заявлял: "Я пишу обеими руками все равно свободно. Когда пишу левой – почерк вправо, когда правой – влево". Это свидетельствует о хорошо развитой симметричной моторике, редкой даже среди амбидекстров.

Джими Хендрикс. Легендарный гитарист был левшей, однако играл на правосторонней гитаре, переворачивая ее или перенастраивая струны зеркально. Это позволяло ему делать сложные технические приемы обеими руками.

Леонардо да Винчи. Гениальный итальянский художник и ученый имел амбидекстрию и даже умел писать зеркальным письмом (влево) обеими руками. Этот факт подтверждают сохраненные записи из его дневников.

Никола Тесла. Выдающийся изобретатель, физик и инженер мог писать и чертить обеими руками. Некоторые биографы считают, что это связано с его нейроанатомической исключительностью и уникальной организацией мозга.

Том Круз. Голливудский актер использует левую руку для письма, но другие действия (спорт, содержание предметов) выполняет правой.

Мария Примаченко. Известная украинская художница, по некоторым свидетельствам, имела склонность к использованию обеих рук при создании композиций. Это позволяло ей работать с цветом и деталями более динамично.

Адам Левин. Солист группы Maroon 5 – естественный левша, но также хорошо владеет правой рукой, особенно во время игры на инструментах.

Ученые предполагают, что амбидекстры обладают особой мозговой организацией – с менее четкой специализацией полушарий, что может влиять на высокую способность к адаптации, гибкое мышление, нестандартные подходы к творчеству и решениям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР считали, что левши - люди "неправильные" и "дефективные".

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