Кто попадает под бронь во время мобилизации на 100%: объяснение

В Украине продолжается мобилизация, и вопрос бронирования работников приобретает особое значение. Согласно постановлению Кабмина №36, в большинстве случаев отсрочку могут получить только 50% военнообязанных работников.

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Однако есть определенные категории, имеющие 100% бронь от мобилизации. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Кто точно не подлежит мобилизации?

Медицинские работники

Прокуроры антикоррупционной прокуратуры

Специалисты предприятий, производящих оружие, дроны и военную технику

Сотрудники энергетической, ядерной, угольной и нефтегазовой отраслей

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющие контракты с ВСУ

Строители, возводящие фортификационные сооружения

Спасатели, пожарные и саперы ГСЧС

Полицейские

Оформление брони возможно через приложение "Дія". Руководитель предприятия подает заявление со списком сотрудников, и в течение 72 часов получает ответ на каждого кандидата. До 31 марта критические предприятия должны подтвердить свой статус и повторно забронировать работников.

Напомним, в Украине продолжается реформа военно-врачебных комиссий, призванная сделать процедуру максимально удобной, быстрой и прозрачной. В частности, этот процесс предполагает цифровизацию процедур и усовершенствование нормативно-правовой базы.

Ранее сообщалось, что в Украине планируется расширить инициативу "Контракт 18-24", которая предусматривает возможность добровольной службы в украинской армии для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. К программе присоединятся еще 9 бригад Вооруженных сил и 2 бригады Национальной гвардии Украины.

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