Кто определяет пригодность к военной службе и достаточно ли записей в онлайн-медкарте для отсрочки: объяснение

Онлайн-записи в электронной медицинской системе, например в Helsi, могут помочь собрать информацию о состоянии здоровья, однако не являются основанием для автоматического получения отсрочки от мобилизации. Ключевое решение о пригодности к военной службе принимает исключительно военно-врачебная комиссия (ВВК).

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Такое объяснение изложил юрист Дмитрий Мурач на портале "Юристи.UA". К нему обратился гражданин с вопросом, могут ли записи в онлайн-медкарте стать основанием для отсрочки.

Юрист разъяснил, что только ВВК имеет право определять степень пригодности гражданина к военной службе на основе официальных медицинских документов. Онлайн-записи – это вспомогательная информация, но официальное подтверждение болезней и диагнозов, особенно психиатрических или неврологических, должно быть в виде справок из медицинских учреждений.

Важно, что прохождение ВВК обязательно лично, без возможности сделать это дистанционно или заочно. Законодательство четко предусматривает присутствие военнообязанного на комиссии в территориальном центре комплектования.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что должно быть указано в повестке и могут ли признать ее недействительной в соответствии с действующими законодательными нормами.

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