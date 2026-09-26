Кто не подлежит мобилизации с 1 октября: подробное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. С 1 октября правила призыва на военную службу не изменились, поэтому повестку могут получить мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

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Между тем после 60 лет граждане могут служить исключительно на добровольной основе, заключив контракт на небоевые должности. Подробнее о мобилизации в Украине в октябре рассказывает OBOZ.UA.

Кого мобилизуют в октябре

В октябре призыв на военную службу будет проходить по тем же требованиям, что и раньше, никаких законодательных изменений по этому поводу нет. Поэтому ТЦК и СП и в дальнейшем будут выписывать повестки тем военнообязанным, у которых нет официальной отсрочки или законных оснований для отсрочки.

Так, в первую очередь в армию могут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также мобилизации подлежат лица в возрасте 18–60 лет, за плечами которых есть армейская служба или законченное военное образование.

Кроме того, повестку могут получить те, кого ранее сняли с учета, но после повторной военно-врачебной комиссии признали годными. Это же правило касается и граждан с прежним статусом "ограниченно пригодных.

Мобилизация мужчин старше 60 лет

Мужчины, которым исполнилось 60 лет, могут служить в Вооруженных силах только на добровольной основе, подписав контракт. Таким добровольцам предлагается служить только на небоевых должностях.

Обязательным условием является также наличие официального письменного согласия от командира той воинской части, куда планирует устроиться мужчина.

Мобилизация женщин

Для женщин в Украине призыв в армию и в дальнейшем остается исключительно добровольным решением.

Отметим, что основным нормативным документом, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что мужчину мобилизовали после того, как ТЦК отменил его отсрочку из-за якобы непосещения занятий и невыполнения индивидуального учебного плана. Суд признал призыв противоправным и отменил не только приказ ТЦК, но и документ воинской части о зачислении мужчины в личный состав.

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