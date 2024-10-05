Кто может получить статус 'ребенок войны' и как его оформить: практический вебинар от Фонда Рината Ахметова

Может ли каждый ребенок, переживающий войну в Украине, получить юридический статус "ребенок войны"? В каких случаях заявление родителей государство поддержит, а в каких отклонит? Программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова провела практический вебинар "Диалог на тему: оформление статуса ребенка войны", где прозвучали ответы на эти и другие вопросы.

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"Ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов" — так определяется этот статус в действующем законодательстве. Для его получения предусмотрен ряд ситуаций, с которыми могли столкнуться мальчики и девочки. В частности: ранение, депортация, пленение, психологическое насилие и т.д.

"Подать заявление и документы может любая семья, которая считает, что их ребенок пострадал в результате войны. Каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом всех обстоятельств", — подчеркивает Ольга Пашко, тренер по вопросам социального сопровождения семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Во время вебинара эксперт ответила на многочисленные вопросы аудитории. Среди самых неожиданных, в частности: как доказать, что у ребенка действительно есть психологическая травма в результате войны. Чтобы узнать ответ, смотрите вебинар по ссылке выше.

Мероприятие собрало более 500 человек. Следите за анонсами следующих вебинаров Программы "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова здесь.