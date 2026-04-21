Кто может оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+: перечень категорий

Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации, могут оформить ее дистанционно без посещения ТЦК. Для этого следует воспользоваться приложением Резерв+.

Подать онлайн-заявление могут только те, кто относится к определенным законодательством категориям. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Отсрочка от призыва по мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время она не означает полного освобождения от службы, а лишь временно откладывает призыв. Обязательным условием для ее получения является пребывание гражданина на воинском учете.

Оформление отсрочки через Резерв+

По состоянию на сейчас в приложении Резерв+ предусмотрено 11 видов онлайн-отсрочек. Воспользоваться ими могут:

– лица с инвалидностью;

– временно непригодные к службе;

– родители детей с инвалидностью;

– родители совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;

– лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I–II группы;

– те, кто имеет родителей с инвалидностью I–II группы;

– военнообязанные с женой или мужем и ребенком;

– многодетные родители (трое и более детей до 18 лет при определенных условиях);

– родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

– студенты и аспиранты;

– работники учреждений высшего и профессионального образования.

Автоматическое продление отсрочек

Отсрочки, основания для которых подтверждаются данными государственных реестров или остаются неизменными, продолжаются автоматически.

Пользователи приложения Резерв+ получают об этом соответствующие оповещения непосредственно в сервисе.

Напомним, с 1 апреля 2026 года правила мобилизации не испытают значительных изменений и не перейдут к новому этапу администрирования. В то же время в Министерстве обороны уже подготовили комплексный план трансформации системы мобилизации, которая будет прозрачной и технологичной, прежде всего это касается реформирования ТЦК.

