Кто может оформить отсрочку от мобилизации в Резерв+: перечень категорий
Граждане, имеющие право на отсрочку во время всеобщей мобилизации, могут оформить ее дистанционно без посещения ТЦК. Для этого следует воспользоваться приложением Резерв+.
Подать онлайн-заявление могут только те, кто относится к определенным законодательством категориям.
Отсрочка от призыва по мобилизации в особый период предоставляется военнообязанным только по основаниям, предусмотренным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В то же время она не означает полного освобождения от службы, а лишь временно откладывает призыв. Обязательным условием для ее получения является пребывание гражданина на воинском учете.
Оформление отсрочки через Резерв+
По состоянию на сейчас в приложении Резерв+ предусмотрено 11 видов онлайн-отсрочек. Воспользоваться ими могут:
– лица с инвалидностью;
– временно непригодные к службе;
– родители детей с инвалидностью;
– родители совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;
– лица, имеющие жену или мужа с инвалидностью I–II группы;
– те, кто имеет родителей с инвалидностью I–II группы;
– военнообязанные с женой или мужем и ребенком;
– многодетные родители (трое и более детей до 18 лет при определенных условиях);
– родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
– студенты и аспиранты;
– работники учреждений высшего и профессионального образования.
Автоматическое продление отсрочек
Отсрочки, основания для которых подтверждаются данными государственных реестров или остаются неизменными, продолжаются автоматически.
Пользователи приложения Резерв+ получают об этом соответствующие оповещения непосредственно в сервисе.
Напомним, с 1 апреля 2026 года правила мобилизации не испытают значительных изменений и не перейдут к новому этапу администрирования. В то же время в Министерстве обороны уже подготовили комплексный план трансформации системы мобилизации, которая будет прозрачной и технологичной, прежде всего это касается реформирования ТЦК.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!