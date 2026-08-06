Кто из студентов точно получит отсрочку, а кого могут мобилизовать: подробное объяснение

В августе в Украине продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает право на отсрочку для ряда категорий граждан, в частности, это касается военнообязанных, получающих образование.

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При этом некоторые студенты все равно могут быть мобилизованы. Порядок и условия ее предоставления четко регламентированы статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Право на отсрочку от призыва предоставляется только тем военнообязанным, которые соблюдают последовательность получения образования и обучаются на дневной или дуальной форме.

Это правило распространяется на:

– студентов колледжей и техникумов;

– студентов высших учебных заведений (университетов, институтов, академий);

– ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов.

Главное условие заключается в том, что текущий уровень образования должен быть выше ранее полученного, а само обучение должно проходить без перерыва.

Отсрочка не предоставляется автоматически, её необходимо оформить самостоятельно. Для этого нужно пройти несколько шагов. В учебном заведении необходимо взять справку о подтверждении статуса соискателя образования. После этого оформить запрос на отсрочку можно в электронном виде через приложение Резерв+ или лично в ЦПАУ.

Срок действия такой отсрочки обычно составляет от 6 месяцев до 1 года (или до окончания текущего учебного года/семестра), после чего её необходимо продлевать.

Кого из студентов могут мобилизовать

Законодательство содержит ряд исключений, при которых статус студента не защищает от призыва. Мобилизации подлежат следующие категории:

– получающие второе или последующее образование. Если студент уже имеет диплом бакалавра или магистра и поступил на аналогичный или более низкий уровень подготовки, отсрочка не предоставляется.

– студенты заочной формы. Учащиеся на заочном или вечернем отделении подлежат призыву на общих основаниях.

Кроме того, период между окончанием бакалавриата и зачислением в магистратуру (или между магистратурой и аспирантурой) считается перерывом в учебе, во время которого военнообязанный теряет статус соискателя образования. Также на время официального перерыва в учебе действие статуса обучающегося временно приостанавливается, что лишает права на отсрочку.

Как сообщал OBOZ.UA, работники предприятий, которые не подтвердили статус критически важных, могут лишиться права на отсрочку.

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