Кто из студентов точно получит отсрочку, а кого могут мобилизовать: подробное объяснение
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В августе в Украине продолжается мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время законодательство предусматривает право на отсрочку для ряда категорий граждан, в частности, это касается военнообязанных, получающих образование.
При этом некоторые студенты все равно могут быть мобилизованы. Порядок и условия ее предоставления четко регламентированы статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Кто из студентов имеет право на отсрочку
Право на отсрочку от призыва предоставляется только тем военнообязанным, которые соблюдают последовательность получения образования и обучаются на дневной или дуальной форме.
Это правило распространяется на:
– студентов колледжей и техникумов;
– студентов высших учебных заведений (университетов, институтов, академий);
– ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов.
Главное условие заключается в том, что текущий уровень образования должен быть выше ранее полученного, а само обучение должно проходить без перерыва.
Отсрочка не предоставляется автоматически, её необходимо оформить самостоятельно. Для этого нужно пройти несколько шагов. В учебном заведении необходимо взять справку о подтверждении статуса соискателя образования. После этого оформить запрос на отсрочку можно в электронном виде через приложение Резерв+ или лично в ЦПАУ.
Срок действия такой отсрочки обычно составляет от 6 месяцев до 1 года (или до окончания текущего учебного года/семестра), после чего её необходимо продлевать.
Кого из студентов могут мобилизовать
Законодательство содержит ряд исключений, при которых статус студента не защищает от призыва. Мобилизации подлежат следующие категории:
– получающие второе или последующее образование. Если студент уже имеет диплом бакалавра или магистра и поступил на аналогичный или более низкий уровень подготовки, отсрочка не предоставляется.
– студенты заочной формы. Учащиеся на заочном или вечернем отделении подлежат призыву на общих основаниях.
Кроме того, период между окончанием бакалавриата и зачислением в магистратуру (или между магистратурой и аспирантурой) считается перерывом в учебе, во время которого военнообязанный теряет статус соискателя образования. Также на время официального перерыва в учебе действие статуса обучающегося временно приостанавливается, что лишает права на отсрочку.
Как сообщал OBOZ.UA, работники предприятий, которые не подтвердили статус критически важных, могут лишиться права на отсрочку.
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