Кто и почему может потерять отсрочку от мобилизации: объяснение

В Украине продолжается общая мобилизация и привлекаются лица, которые являются военнообязанными, признанными пригодными к службе, не имеют законных оснований для отсрочки и не подлежат бронированию. Гражданам, имеющим отсрочку, следует знать, что правительственное постановление №76 от 22 ноября 2024 года заставляет военнообязанных пересмотреть свои позиции по мобилизации.

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В документе четко определено 14 оснований, по которым предоставленную отсрочку могут аннулировать. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Отсрочка, предоставленная военнообязанному, может быть отменена в следующих случаях:

– после истечения установленного срока ее действия;

– при остановке производства продукции, оказании услуг или выполнении работ для нужд ВСУ или других военных формирований критически важным предприятием;

– если предприятие, учреждение или организация теряют статус критически важных по решению соответствующего государственного органа;

– в случае ликвидации государственного или местного учреждения, органа власти или критически важного предприятия;

– если военнообязанный увольняется из органа государственной власти, другого госучреждения, органа местного самоуправления или критически важного предприятия или учреждения (кроме перевода внутри той же организации);

– в случае приостановки действия трудового договора между военнообязанным и критически важным предприятием или учреждением;

– по представлению руководителя государственного или местного органа власти через "Дию" с надлежащим обоснованием;

– по представлению руководителя критически важного предприятия или учреждения через "Дию" – не чаще раза в пять дней;

– в случае получения отсрочки по другим основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

– после завершения действия контракта или срока назначения для сотрудников ООН, международных судов, организаций (правительственных или нет), к которым Украина присоединилась в соответствии с международными соглашениями;

– если оператор противоминной деятельности не выполнял гуманитарное разминирование более шести месяцев согласно сертифицированному процессу по информации Центра противоминной деятельности;

– в случае несоответствия военнообязанного требованиям, определенным в абзаце третьем пункте 8 этого Порядка;

– при увольнении священнослужителя на основе электронного представления Госслужбы по этнополитике и свободе совести, сформированной по информации религиозной организации;

– в случае исключения предприятия или работника из состава бригады, предоставляющей электронные коммуникационные услуги или строящей сети xPON.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине отсрочку от мобилизации в Резерв+ могут получить люди с инвалидностью, данные о которых находятся в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) и в реестре Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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