Кричал, чтобы военные "выдохли": в Полтаве 20-летний парень напал на ветерана с ампутированными конечностями. Видео

В Полтаве 20-летний парень избил ветерана войны Романа Махновского, который потерял на фронте обе руки. Конфликт произошел из-за того, что мужчина посигналил юноше, который во время езды на самокате разговаривал по телефону и маневрировал между автомобилями.

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Об этом сообщает "Суспільне Полтава". Во время конфликта парень кричал "чтобы все военные вымерли".

"Перед нами ехала ГАЗель, а сбоку от неё, метров в 20, ехал электросамокат. Говорю жене: "Вот ещё один едет". А оказалось, он едет, одной рукой рулит, другой — разговаривает по телефону. ГАЗель поворачивала, я ему метров за 20 посигналил, потому что он начал маневрировать по дороге, может, пьяный, кто знает. Мы объехали его, метров на 20 позади него, слышу, как он кричит: "Стой, остановись!", – рассказывает ветеран.

Мужчина отреагировал на крик и остановил автомобиль, после чего сразу началась драка. Военный защищался как мог, однако хулиган имел преимущество.

"Его координация движений и моя очень отличаются: с двумя руками и без рук. Почему он на вас напал? Потому что я, видимо, посигналил ему, а ему это не понравилось. Он кричал: "Хорошо, что у тебя нет рук" и "Чтоб вы, военные, все вымерли", – вспоминает инцидент военнослужащий.

Сам Махновский – ветеран ВСУ, который служил в армии дважды: во время АТО/ООС и во время полномасштабного вторжения. В августе 2022 года он лишился обеих рук, когда позицию его сослуживцев под Бахмутом обстрелял российский танк.

Во время драки не обошлось и без жены Романа, Юлии. По его словам, парень вызвал друзей и отца. Роман же позвонил брату, а его жена – в полицию.

"Его отец толкал меня к машине, вперед, к их компании, они, видимо, собирались избить. А тут приехал мой брат, и они сразу остановились, оглянулись по сторонам и отошли. Потом приехала полиция, и они сразу все разбежались", – рассказывает Махновский.

В тот же день он обратился в больницу и написал заявление в полицию. В травмпункте окружение парня подошло к его жене в попытке уладить ситуацию. Пресс-секретарь Полтавского райуправления полиции Василий Зуб заявил, что возбуждено уголовное дело по статье 125 УКУ "Легкие телесные повреждения", однако подозрение пока никому не предъявлено.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Тячев Закарпатской области произошел конфликт, в ходе которого группа людей избила ветерана российско-украинской войны. Пострадавшим оказался боец 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны Сильвер Тракслер.

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