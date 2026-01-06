Крещение 2026: что запрещено делать в этот день

После перехода на новоюлианский календарь Крещение приходится на 6 января. Праздник традиционно завершает рождественско-новогодний цикл. Этот день имеет не только церковное, но и народное значение, связанное с представлениями об очищении, благословении и силе воды.

Видео дня

Вместе с традициями существует ряд запретов, которые на Крещение принято соблюдать. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать в этот день.

Что запрещено делать на Крещение

В народной и церковной традиции Крещение считается днем духовной сосредоточенности, поэтому определенные действия в этот день не одобряются.

Не рекомендуется тяжело работать. Физически изнурительный труд, начало больших дел или ремонт считаются неуместными. День предназначен для молитвы, покоя и внутреннего очищения.

Несмотря на распространенный стереотип, Крещение не является праздником шумных застолий. Чрезмерное употребление алкоголя противоречит смыслу дня, который связан со сдержанностью и духовным вниманием к себе.

Согласно традиции, вода приобретает особое значение только после освящения. Купание до этого момента считалось лишенным сакрального смысла.

Нельзя ссориться, сквернословить и оскорблять других. Крещение символизирует очищение не только тела, но и мыслей. Конфликты, обиды и негативные эмоции в этот день воспринимались как плохой знак.

Запрещено загрязнять водоемы. В народе считалось грехом стирать одежду в реках или колодцах, ведь вода в этот период считалась освященной.

По поверьям, не советовали топтаться по чистому снегу, класть на него грязные вещи или плакать в этот день – считалось, что это может "навлечь" болезни или грусть на год вперед.

Что запрещено делать со святой водой

В церковной и народной традиции существует четкое понимание того, как следует использовать и хранить освященную воду.

Святую воду запрещено выливать в раковину или туалет. Если она осталась с прошлого года или стала непригодной, ее выливают в чистое, спокойное место: под дерево, в цветник или в проточный водоем.

Святой водой не моют пол, не стирают одежду и не используют ее для гигиенических процедур в ванной. Она предназначена исключительно для духовных нужд.

Банки со святой водой не ставят на пол, возле мусора или рядом с продуктами в холодильнике. Лучшее место – возле икон или в отдельном чистом шкафу.

Святить воду в бутылках из-под алкоголя или сладких напитков считается неуважением. Для этого следует выбирать чистую стеклянную посуду, предназначенную именно для хранения воды.

Считается, что освященную воду следует принимать со спокойными мыслями и молитвой. Употребление ее в состоянии гнева или зависти противоречит духовному смыслу обряда.

На освященной воде не готовят пищу и не заваривают чай. Обычно ее пьют отдельно, натощак, как духовную поддержку. Исключением традиционно считается добавление нескольких капель в кутью на Сочельник.

Святой водой могут окроплять скот для защиты, но поить животных ею без серьезной причины не принято. Исключение делают только в случае тяжелой болезни.

Воду наливают в стакан или чашку. Также не принято переливать ее "через руку" или ставить посуду со святой водой на землю.

Священную воду нельзя передавать знахарям, целителям, экстрасенсам или использовать для гадания.

OBOZ.UA ранее рассказывал, как стоит здороваться на Крещение и что отвечать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.