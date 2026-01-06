Крещение 2026: что нельзя делать с освященной водой

Крещение — один из самых светлых и торжественных праздников в церковном календаре. Для многих верующих освященная на этот праздник вода становится не просто жидкостью, а настоящей святыней, которая должна храниться с особым уважением.

В то же время именно из-за этой особой почтительности вокруг нее сложилось немало строгих правил и запретов. Их соблюдение — это не только традиция, но и проявление внутреннего благоговения и веры.

Что нельзя делать с освященной водой

Выливать в канализацию или нечистое место. Воду, которая испортилась или осталась лишней, никогда не выливают в раковину, унитаз или любое место, связанное с нечистотами. Ее принято выливать под дерево, в чистый поток, реку или в цветник — туда, где не ходят люди и животные.

Использовать в быту. Святой водой нельзя мыть пол, стирать белье, полоскать посуду или умываться над раковиной так, чтобы вода попадала в канализацию. Любое "техническое" применение считается неуважением к святыне.

Хранить в ненадлежащих условиях. Банку или бутылку не ставят на пол, рядом с мусорником, в холодильнике вместе с продуктами или в темных закоулках. Лучшее место — возле домашних икон или в отдельном чистом шкафчике.

Святить воду в неподходящей таре. Бутылки из-под алкоголя, сладких газированных напитков или пива, даже тщательно вымытые, считаются непригодными. Только чистая стеклянная посуда.

Пить в состоянии гнева или с плохими мыслями. Перед употреблением желательно успокоиться, прочитать молитву. Верят, что в состоянии злости или зависти вода может "потерять силу" или даже стать бесполезной.

Давать животным без крайней необходимости. Поить скот или домашних животных святой водой просто так не принято. Исключение — тяжелая болезнь животного, когда просят исцеления.

Передавать магам, гадалкам, "целителям". Использование освященной воды в любых обрядах или гаданиях считается осквернением.

Что делать с прошлогодней освященной водой

Если вода сохранилась с прошлого Крещения, ее не выбрасывают, а используют с уважением:

пьют натощак небольшими глотками с молитвой

окропляют жилище для благословения и защиты

обмывают лицо с просьбой о духовном очищении

поливают комнатные растения (это не считается неуважением)

Можно ли смешивать старую и новую освященную воду

Да, церковная традиция это позволяет. Считается, что освященная вода не теряет своих свойств со временем и не "конфликтует" сама с собой. Поэтому спокойно доливают новую воду к старой — это не химическая реакция, а символ единства благодати.

Главное правило остается неизменным: к святой воде относятся с благоговением и любовью. Именно внутреннее отношение человека, а не только формальные действия, определяет, сможет ли эта вода стать для него настоящим источником духовной силы и исцеления.

