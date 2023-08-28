Кратковременный дождь и жара до +36: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 28 августа

В понедельник, 28 августа, в Украине ожидается жара до +36 градусов Цельсия. Часть регионов накроют кратковременные дожди с грозами.

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Соответствующим прогнозом поделились в Facebook синоптики Укргидрометцентра. В частности, отмечается, что осадки ожидаются ночью в северной части, днем – по все стране, кроме юго-западной части, Донбасса и Луганщины.

Также, по данным синоптиков, ночью столбики термометров поднимутся до +17+22°, днем – до +31+36 градусов Цельсия, в восточных и Сумской областях – до +25+30°.

На большинстве территории Украины 28 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность и местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха в понедельник будет составлять до +36 градусов, в столице – до +35.

Напомним, в Киеве 27 августа был введен "тепловой режим". Поэтому временно действует ограничение движения, которое распространяется на тяжеловесный транспорт. Решение было принято для сохранения дорожного покрытия.

В патрульной полиции уточнили, что время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в первой половине осени в Украине будет тепло и без существенных осадков. Погода будет переходить от летней к осенней постепенно, без резких перепадов температуры. Первый месяц осени будет достаточно теплым и даже засушливым.

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