Кратковременные дожди на фоне зноя +30: синоптики дали прогноз погоды на среду, 9 августа

В среду, 9 августа, синоптики прогнозируют в Украине жару до +30 градусов. В то же время ожидаются кратковременные дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Кратковременные дожди, иногда с грозами, ожидаются ночью и утром в большинстве северных, центральных и Харьковской областях, днем на Волыни и Львовщине. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +9…+14 градусов.

Днем температура по Украине удержится на уровне +20…+25 градусов, в юго-восточной части страны немного теплее – до +30.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Ночью без осадков, ночью местами по области ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +12…+14 градусов, днем +22…+24.

В четверг и пятницу, 10-11 августа, осадков в Украине также не прогнозируется, лишь днем в западных и юго-восточных областях возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет жаркой. Иногда воздух прогреется до +33 градусов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– В Киеве в ночь на 6 августа синоптики зарегистрировали температурный рекорд – +21,2 градуса. Предыдущий был зафиксирован в 2010 году.

- Что касается общей метеорологической ситуации в августе-2023, то синоптики говорят, что погода порадует солнцем и жарой, однако будет достаточно и дождей с грозами. Последний месяц лета будет более похож на июль.

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