Кратковременные дожди и грозы на фоне жары в +33 градуса: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 30 июля

В Украине дожди в воскресенье, 30 июля, пройдут в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Местами – с грозами. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

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Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. На странице учреждения в Facebook синоптики отметили, что самая высокая температура ожидается на юге. Ночью там будет +18...+23, днем +28...+33 градуса.

В других регионах такой жары не прогнозируется. Температура ночью в среднем +12...+17, днем +22...+27 градусов.

Ветер в воскресенье переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области 30 июля будет облачно с прояснениями, однако днем может налететь кратковременный дождь и даже гроза.

Термометры в этом регионе ночью покажут +12...17, днем +22...+27.

В столице Украины в темное время суток будет +15...+17, в светлое +25...+27 градусов.

Как писал OBOZREVATEL:

– По прогнозам синоптиков, в августе-2023 погода порадует украинцев солнцем и жарой, однако будет хватать и дождей с грозами. Последний месяц лета будет похож на июль.

– Эксперты считают, что в конце июля – начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.

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