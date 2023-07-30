Кратковременные дожди и грозы на фоне жары в +33 градуса: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье, 30 июля
В Украине дожди в воскресенье, 30 июля, пройдут в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. Местами – с грозами. На остальной территории будет облачно с прояснениями.
Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. На странице учреждения в Facebook синоптики отметили, что самая высокая температура ожидается на юге. Ночью там будет +18...+23, днем +28...+33 градуса.
В других регионах такой жары не прогнозируется. Температура ночью в среднем +12...+17, днем +22...+27 градусов.
Ветер в воскресенье переменных направлений, 3-8 м/с.
В Киевской области 30 июля будет облачно с прояснениями, однако днем может налететь кратковременный дождь и даже гроза.
Термометры в этом регионе ночью покажут +12...17, днем +22...+27.
В столице Украины в темное время суток будет +15...+17, в светлое +25...+27 градусов.
Как писал OBOZREVATEL:
– По прогнозам синоптиков, в августе-2023 погода порадует украинцев солнцем и жарой, однако будет хватать и дождей с грозами. Последний месяц лета будет похож на июль.
– Эксперты считают, что в конце июля – начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.
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