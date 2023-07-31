Кратковременные дожди, грозы и жара +32 градуса: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 1 августа

Погода в Украине во вторник, 1 августа, будет влажной во многих областях. Кратковременные дожди местами с грозами возможны в большинстве центральных и северных регионов, а также на юге.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Температура воздуха по Украине будет днем колебаться от +25 до +32 градусов.

По данным синоптиков, в Харьковской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Также осадки прогнозируют на севере и в центре Украины.

В западных регионах погода будет сухой, днем столбики термометров будут показывать +25...+27 градусов. Ночью будет +15...+13. В Черниговской, Сумской, Харьковской областях будут дожди, как и во всех центральных регионах. Днем температура воздуха там будет +25...+28 градусов, а ночью +15...+20.

На востоке осадков не прогнозируют. Температура днем от +29 до +31 градуса, ночью +18...+21.

На юге влажно будет в Николаевской и Одесской областях, температура днем +28...+30, ночью +18...+20. На Херсонщине и в Крыму осадков синоптики не прогнозируют, днем будет +28...+31, ночью +18...+21.

На Киевщине 1 августа будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В Киевской области температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28. В Киеве ночью ожидается +15...+17 градусов, днем +25...+27.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа в Украине будет переменчивая погода – грозовые дожди будут чередоваться с солнечными днями. Также в первые дни месяца по всей территории страны ожидается жаркая погода.

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