Красный уровень опасности: Землю накрыла сильная магнитная буря

Планета Земля снова оказалась под воздействием сильной геомагнитной бури. Согласно данным мониторинга космической погоды, магнитная буря красного уровня сохранится в течение 1 июля.

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Только с 3 июля геомагнитная активность резко уменьшится. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Мощная магнитная буря

В течение дня 1 июля сохраняется повышенная геомагнитная активность. Индекс возмущения (K-index) держится на уровне 5 баллов, что классифицируется как сильная магнитная буря.

Спустя несколько дней пик активности пойдет на спад. Ожидается, что показатель K-index снизится до 1,7 баллов к 3 июля. Это считается "зеленым" уровнем, что свидетельствует о спокойном магнитном поле нашей планеты. Хотя интенсивность упадет, отголоски влияния солнечного ветра еще могут ощущаться в течение 2 июля.

Магнитные буры вызваны взрывами и вспышками на Солнце, которые приводят к выбросу в космическое пространство большого количества заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы нашей планеты, происходят возмущения, называемые учеными геомагнитными бурями.

Как улучшить самочувствие

Для многих людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, периоды магнитных бурь сопровождаются головной болью, скачками давления и бессонницей. Чтобы минимизировать дискомфорт, врачи рекомендуют следовать нескольким простым правилам.

Питание и водный баланс

В дни геомагнитной активности кровь может становиться более вязкой, что затрудняет кровообращение. Пейте больше чистой воды, это помогает поддерживать текучесть крови. Замените крепкий кофе и черный чай на травяные сборы (мята, мелисса, ромашка).

Облегчите рацион, исключите жирную, жареную и слишком соленую пищу. Соль задерживает воду, что провоцирует отеки и рост давления. Включите в меню бананы, орехи, сухофрукты или морскую рыбу.

Активность и отдых

Отложите интенсивные тренировки в спортзале. Лучшая альтернатива – спокойная прогулка на свежем воздухе в течение 30–40 минут.

Соблюдайте режим сна

Постарайтесь ложиться до 23:00 и спать не менее 7–8 часов. Именно во сне организм лучше всего адаптируется к внешним изменениям. Утром после сна полезен контрастный душ. Он поможет сосудам оставаться в тонусе, а вечером теплая ванна снимет мышечное напряжение.

Эмоциональный фон

Магнитные бури часто вызывают повышенную раздражительность и тревожность. Ограничьте просмотр негативных новостей и использование гаджетов перед сном. Если чувствуете нарастающее напряжение, попробуйте простое упражнение: вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4.

Напомним, начало июля в Украине будет отличаться контрастами в погоде. В первые дни второго летнего месяца изнурительная жара сохранится почти на всей территории страны, однако уже вскоре западный циклон принесет грозовые дожди и ливни.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что аномальная жара, которая уже охватила ряд европейских стран, добралась и до Украины. Самые высокие температуры прогнозируют на западе и юге страны, где воздух местами разогреется почти до +38 градусов.

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