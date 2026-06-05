'Красный' уровень опасности: Землю накрыла сильная магнитная буря

По состоянию на 5 июня 2026 года космическая погода характеризуется повышенной солнечной активностью после предыдущих вспышек в начале месяца. В результате взаимодействия потоков заряженных частиц с магнитосферой Земли ожидается усиление геомагнитных колебаний до уровня сильной магнитной бури.

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Пик активности может прийтись на вторую половину дня с постепенным спадом уже в течение следующих суток. Об этом сообщает сервис Meteoagent.

В начале июня на Солнце были зафиксированы всплески рентгеновского излучения класса M, которые свидетельствуют об активных процессах в солнечной атмосфере. Такие явления сопровождаются выбросами заряженных частиц, которые движутся в направлении Земли и могут вызвать геомагнитные возмущения.

При взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем планеты возникают колебания магнитосферы, которые проявляются в виде повышения Kp-индекса. В случае усиления потока частиц уровень активности может достигать значений 6-7, что соответствует сильной магнитной буре.

Такие события могут влиять на работу спутниковых систем, радиосвязь, навигацию, а также вызвать появление полярных сияний в нетипичных широтах. После прохождения основной волны возмущения геомагнитное поле обычно постепенно возвращается к стабильному состоянию в течение 24-48 часов.

Как поддержать организм во время магнитных бурь. Важно придерживаться стабильного режима дня: достаточно спать, регулярно питаться и выбирать легкую, полезную пищу. В этот период лучше уменьшить употребление острых, соленых и жирных блюд, а также избегать алкоголя и сократить количество кофе.

Рекомендуется пить больше чистой воды и травяных чаев, чтобы поддерживать водный баланс организма. Полезными будут спокойные прогулки на свежем воздухе, желательно подальше от городского шума, но без длительного пребывания под прямым солнцем.

Легкие физические нагрузки помогут улучшить самочувствие и придадут энергии. В то же время стоит избегать стрессов и конфликтных ситуаций, чтобы не перегружать нервную систему.

Людям с хроническими заболеваниями следует быть особенно внимательными к своему состоянию, больше отдыхать и иметь при себе необходимые медикаменты. Для тонуса утром может подойти контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по предварительным прогнозам ученых, в июне геомагнитная ситуация на Земле будет преимущественно спокойной. Однако, не обойдется без временного усиления этого природного явления.

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