Красный уровень опасности: Землю накрыла мощная магнитная буря

21 мая Земля находится под действием магнитной бури красного уровня. Геомагнитная активность достигла уровня 3,7, однако уже на следующий день, 22-го мая, влияние будет ослабевать.

Видео дня

О геомагнитной ситуации на ближайшие дни говорится в прогнозе от Meteoagent. В этот период специалисты советуют избегать чрезмерной физической активности, пить много воды, а также следить за прогнозами магнитных бурь.

Магнитная буря 21 мая 2026 года

Магнитные бури (также вспышки на Солнце, геомагнитная активность) – это процессы, происходящие на поверхности Солнца. Они выбрасывают в космос энергию, которая, достигая магнитного поля Земли, может ухудшать самочувствие метеозависимых людей.

Да, 21 мая резонанс Шумана высокий, красного уровня. Резонанс Шумана – это явление возникновения стоячих электромагнитных волн сверхнизкой частоты в замкнутом пространстве между поверхностью Земли и ионосферой, его часто называют "электромагнитным пульсом Земли".

Геомагнитная активность в этот день достигла уровня 3,7, ее в графике отображает К-индекс, который применяется для обозначения интенсивности магнитных бурь. Это средний уровень активности, шкала его измерения – от 0 до 9.

Также в графике можно проследить солнечную вспышку уровня В8. В общем солнечные вспышки по мощности делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где каждый следующий класс отражает десятикратное увеличение выходной энергии.

Влияние на организм человека магнитных бурь

Во время геомагнитных бурь атмосфера Земли становится менее плотной, что вызывает изменения давления, похожие на резкое изменение погоды. Это может влиять на организм человека, в частности на сердечно-сосудистую систему, а также на активность головного мозга. Большинство людей не чувствуют изменений во время геомагнитных колебаний. Однако некоторые более подвержены влиянию солнечной активности – это гипертоники, гипотоники, лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также люди с повышенной эмоциональной чувствительностью.

Как проявляются симптомы у метеозависимых людей

Головная боль или ощущение тяжести в области висков.

или ощущение тяжести в области висков. Повышенная раздражительность и перепады настроения.

и перепады настроения. Колебания артериального давления , особенно у метеозависимых людей.

, особенно у метеозависимых людей. Нарушение сна , от бессонницы до чрезмерной сонливости.

, от бессонницы до чрезмерной сонливости. Ухудшение концентрации и снижение работоспособности.

Метеозависимость: советы, как уменьшить дискомфорт

𝟏 Следите за прогнозами. Чтобы избежать неприятных ситуаций, просматривайте метеорологические прогнозы. Это позволяет заранее скорректировать свой график и подготовиться к возможным бурям.

𝟐. Контролируйте артериальное давление. Если у вас есть проблемы с давлением, в период повышенной магнитной активности стоит чаще его измерять. Так вы вовремя заметите отклонения и сможете принять меры (принять лекарства по рекомендации врача).

Поддерживайте водный баланс. Пейте достаточное количество жидкости, преимущественно чистой воды или легких травяных чаев, это помогает сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой.

Избегайте переутомления и стресса . Магнитные бури могут усиливать психоэмоциональное состояние. Постарайтесь ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжелой работой и стараться соблюдать режим сна и отдыха.

Следите за питанием . Во время геомагнитных колебаний лучше ограничить употребление жирных и соленых блюд. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, легких белковых продуктов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!